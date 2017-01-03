В Белоруссии открыли новое нефтяное месторождение

МИНСК, 3 янв — РИА Новости. В Белоруссии открыли новое месторождение нефти, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу объединения "Белоруснефть".
Отмечается, что месторождение появилось на нефтяной карте республики в декабре.
Запасы "Угольского" оцениваются в 1,695 миллиона тонн нефти. Более точно оценить их можно будет после бурения разведочной скважины, подчеркнули в нефтегазодобывающей компании.
Нефть с месторождения находится на большой глубине и относится к труднодоступным запасам.
Однако есть и положительный фактор для разработки — аномально высокое пластовое давление.
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