Глава Кузбасса попросил Медведева остановить рост цен на бензин

КЕМЕРОВО, 3 янв — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во вторник обратился к властям РФ с просьбой остановить резкий рост цен на бензин, сообщает пресс-служба региональной администрации.

По данным областных властей, с 1 января в регионах Сибири вновь выросла стоимость всех видов бензина — в среднем на 20 копеек за литр. В Кузбассе она составляет порядка 34 рублей. Это произошло без предупреждения, в нарушение всех договоренностей с местными властями.

"За 2016 год стоимость самой ходовой марки бензина АИ-92 выросла на 1,8 рубля. Последнее повышение было десять дней назад, а всего за прошедший год цена увеличивалась пять раз. Причину роста цен и механизм ценообразования компании-монополисты населению не объясняют", — говорится в сообщении.

В телеграмме за подписью губернатора отмечается, что постоянный рост цен на ГСМ — "настоящий беспредел". По его мнению, монополисты используют свое положение на рынке, игнорируют интересы кузбассовцев и, по сути, "залезают в карман населению".

"Причин не объясняют, людей просто ставят перед фактом — цена поднялась. К чему это может привести, мы сейчас видим на примере Мексики, где монополист задрал цены так, что люди уже на улицы вышли. Допускать такого мы не имеем права", — отмечает Тулеев в телеграмме.

Как добавили в обладминистрации, глава региона также поручил подготовить необходимые материалы на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева для принятия мер антимонопольного реагирования.