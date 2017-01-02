"Газпром" 1 января поставил по "Северному потоку" рекордный объем газа

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости/Прайм. Российская газовая компания "Газпром" поставила 1 января по "Северному потоку" рекордный объем в 160,75 миллионов кубометров‎ газа, говорится в сообщении "Газпрома".

"Первого января 2017 года "Газпром" поставил по газопроводу "Северный поток" рекордный объем газа — 160,75 миллионов кубометров в сутки. В пересчете на год — это больше проектных объемов газопровода", — говорится в сообщении.

‎"Текущий уровень загрузки "Северного потока" наглядно демонстрирует, что северный коридор поставки российского газа крайне востребован европейским рынком. И в очередной раз подтверждает важность и актуальность строительства "Северного потока-2", — цитирует компания слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компанией, созданной для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2", является Nord Stream 2 AG.