В Швеции автомобили Volvo уступили Volkswagen первое место по популярности

СТОКГОЛЬМ, 2 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Легковые автомобили шведской марки Volvo в 2016 году впервые за последние 54 года уступили первое место среди самых продаваемых машин в Швеции немецкой марке Volkswagen.

"В 2016 году Volkswagen со своей моделью Golf вошел в историю, став наиболее продаваемым в Швеции автомобилем. Последний раз это было 54 года назад, когда подобную статистику возглавила другая модель, не произведенная Volvo", — говорится в сообщении автоконцерна Volkswagen в Швеции.

Поясняется, что последний раз первое место по продажам в Швеции Volkswagen занимал в 1962 году со своей моделью Beetle. "Нас очень радует, что Volkswagen возглавил список продаж за 2016 год. Мы ожидали этого, так как Golf не раз возглавлял списки продаж в течение года", — сказал глава Volkswagen в Швеции Стен Форсбер, слова которого цитируются в сообщении.

По данным шведской ассоциации производителей и импортеров легковых, грузовых автомобилей и автобусов Bil Sweden, опубликовавшей в понедельник статистику по продажам новых автомобилей в 2016 году, первое место в списке наиболее продаваемых легковых авто занял Volkswagen Golf (22 084 штуки), что на 763 машины больше, чем Volvo (V90/S90/V70/XC70).

В общей сложности, согласно статистике ассоциации Bil Sweden, в Швеции за прошедший год зарегистрировали 372 300 новых автомобилей, что на 7,9% больше предыдущего 2015 года. Число электрических машин или частично на электрической тяге выросло на шведских дорогах за прошедший год на 3,5% и составило 9 373 штук, что ставит Швецию на второе место по их продажам в Европе. Однако лидером на европейском рынке остается Норвегия, где продажи электромобилей выросли почти на 29% и составили в 2016 году 33 386 штук. На третьем месте, по данным Bil Sweden, находятся Нидерланды.