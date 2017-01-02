В России среднесуточная добыча нефти обновила постсоветский рекорд

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Среднесуточная добыча нефти и конденсата РФ в декабре выросла на 3,74% год к году, до 11,21 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на предварительные данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Ранее агентство отмечало, что в сентябре добыча нефти в РФ впервые за постсоветское время с 1991 года превысила отметку в 11 миллионов баррелей в сутки.

Общая добыча нефти и конденсата РФ в декабре составила 47,4 миллиона тонн. Среднесуточный экспорт нефти из РФ в декабре увеличился на 3,86% год к году и составил 5,36 миллиона баррелей.

Среднесуточная добыча природного газа, по данным ЦДУ ТЭК, в России в декабре выросла в годовом выражении на 4,6%, составив 2,14 миллиарда кубометров газа в сутки.