Аэрофлот открывает прямое авиасообщение из Сочи в Симферополь

СОЧИ, 2 янв – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Прямое авиасообщение открывается между Сочи и Симферополем в понедельник, сообщает компания-перевозчик "Аэрофлот".

Ежедневное прямое авиасообщение между Крымом и Сочи с конца октября – начала ноября обеспечивают две авиакомпании: пять дней в неделю — "Оренбуржье" на самолете L-410, вместимость которого не превышает 19 пассажиров, остальные два — "Уральские авиалинии" на Airbus A320.

Отмечается, что Аэрофлот со 2 января приступает к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Сочи – Симферополь — Сочи. Бронирование и продажа авиабилетов были открыты в ноябре.

"Новая линия Аэрофлота Сочи — Симферополь свяжет самые популярные российские курорты черноморского побережья, которые высоко востребованы не только в летний период, и предоставит беспрецедентные возможности для путешествий на Юге России без пересадок в аэропортах московского авиаузла", — говорится в сообщении.

Полеты планируется осуществлять ежедневно: два утренних рейса Сочи-Симферополь и Симферополь-Сочи. Обслуживать линию будут современные воздушные суда российского производства Sukhoi Super Jet 100.