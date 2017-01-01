В Армении начали действовать новые тарифы на газ

ЕРЕВАН, 1 янв — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Новые тарифы на газ с 1 января начнут действовать в Армении.

Они были утверждены 25 ноября 2016 года Комиссией по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ).

Тариф на газ для потребителей, получающих семейные или социальные пособия, снижен до 100 тысяч драмов (208 долларов) с учетом НДС за тысячу кубометров, но для объема не более 600 кубометров в год.

Для потребителей, использующих до 10 тысяч кубометров газа ежемесячно, тариф составит 139 тысяч драмов (290 долларов) вместо действовавшего ранее тарифа в 146,7 тысячи драмов (306 долларов) за тысячу кубометров, для потребляющих более 10 тысяч кубометров — 242,1 доллара вместо 257,56 доллара за тысячу кубометров (включая НДС) в драмовом эквиваленте, каждая последующая тысяча кубометров для них будет стоить 212 долларов.

Для тепличных и перерабатывающих хозяйств тарифы снизились с 257,56 до 212 долларов за 10 тысяч кубометров.

"Газпром Армения" (владельцем 100% акций является "Газпром") 1 ноября обратилась в КРОУ с заявкой о пересмотре тарифов.

"Газпром Армения" обладает монопольным правом на поставку и распределение газа, поступающего в Армению из РФ транзитом через Грузию. В декабре 2013 года "Газпром" и "Газпром Армения" подписали контракт на 2014-2018 годы, в соответствии с которым российский холдинг должен ежегодно поставлять Армении до 2,5 миллиарда кубометров газа.