Азербайджан ввел систему электронной ипотеки

БАКУ, 1 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Система электронной ипотеки вводится в Азербайджане с 1 января 2017 года.

Согласно указу президента Ильхама Алиева "О некоторых вопросах ипотечного кредитования", электронная ипотека позволит подавать электронные обращения за ипотечным кредитом и в электронной форме назначать встречу в банке-кредиторе и вести выплаты по ипотеке.

"Получить ипотечный кредит в электронной форме через систему будет нельзя, хотя "Электронная ипотека" уже способна в автоматическом режиме устанавливать достаточность и верность документов, собранных потенциальным заемщиком, рассчитывать стоимость ипотеки и способности заявителя вести выплаты по такому кредиту, с учетом услуг банков-посредников, страховых и оценочных компаний", — уточняла ранее пресс-служба главы государства.

Реализацией программы занимается ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) при поддержке министерства связи и высоких технологий, Палаты надзора над финансовыми рынками и ряда министерств и ведомств.