В Латвии ввели ограничения на сделки с наличными

РИГА, 1 янв – РИА Новости. С 1 января в Латвии вступают в силу ограничения на наличные сделки для физических лиц, если сумма сделки превышает 7,2 тысячи евро, сообщает пресс-центр Службы государственных доходов (СГД) республики.

Через безналичные расчеты люди и далее смогут рассчитываться между собой без каких-либо ограничений.

"Наличные сделки на сумму свыше 7,2 тысячи евро не смогут совершать физические лица, ни одно из которых не является субъектом хозяйственной деятельности", — сообщили в СГД.

В ведомстве привели пример: если брат хочет дать своей сестре на покупку машины 7,5 тысячи евро, то с 1 января он имеет право, согласно закону, дать наличными 7,2 тысячи евро, а оставшиеся 300 перевести безналичным способом.

За невыполнение этих норм предусмотрена административная ответственность, а именно — штраф в размере 15% от суммы сделки.

Переходные правила предусматривают, что в наличных сделках, заключенных до 1 января 2017 года, если их полное или частичное выполнение предусмотрено после 1 января 2017 года, наличный порядок расчетов должен смениться безналичным.