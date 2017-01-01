В России зарубежные интернет-компании с первого января будут платить НДС

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости/Прайм. Иностранные IT-компании с 1 января 2017 года начнут уплачивать НДС от продажи в интернете электронных услуг на территории России.

Соответствующий закон (так называемый "налог на Google") был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в начале июля. Закон коснется компаний, предоставляющих через интернет права на использование программ для компьютеров, в том числе игр и баз данных, оказывающих услуги по размещению рекламы и объявлений, по поддержке электронных ресурсов, использованию электронных книг, музыки, видео, предоставлению доменов, хостингу и другие.

Согласно закону, зарубежные компании должны будут встать на специальный налоговый учет в инспекции, как это сейчас делают аналогичные российские компании. Для удаленного взаимодействия с компаниями Федеральная налоговая служба (ФНС) запустит с 2017 года новый онлайн-сервис "НДС офис". Он охватит весь цикл взаимодействия: от постановки на учет в налоговом органе до сдачи декларации и проверки статуса расчетов с налоговым органом.

В случае невыполнения требований закона, иностранные компании будут нести ответственность за незаконное предпринимательство. Косвенным следствием такой меры должна стать деофшоризация российских интернет-компаний, использующих иностранную юрисдикцию для оптимизации уплаты налогов.

В начале декабря американская Google начала уведомлять пользователей в России об увеличении стоимости услуг хранилища файлов "Google Диск" в связи с вступлением нового закона.

Документ был разработан депутатами Госдумы Андреем Луговым и Владимиром Парахиным, и внесен в декабре 2015 года. В первоначальной версии проекта российские компании также должны были облагаться налогом с продажи софта, что вызвало критику со стороны интернет-индустрии. Однако после обсуждений с представителями отрасли было принято решение, что законопроект не будет затрагивать отечественные компании.