В Крыму запрещена продажа алкоголя вне государственной системы учета

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Продажа алкоголя с нового года в Крыму вне государственной системы учета запрещена. Отныне кассиры обязаны с помощью специального сканера считывать информацию со штрих-кода бутылки, которая уходит на сервер Росалкогольрегулирования.
Новая практика призвана исключить оборот контрафактной продукции и риски для населения, связанные с "паленым" алкоголем.
Крым оградили от контрафакта
"Теперь информация при продаже алкоголя подлежит обязательному фиксированию. Мы будем видеть процесс от стадии производства, до реализации. Все это уменьшает риски попадания в оборот нелегальной продукции, в понятие которой я вкладываю недополученные налоги и сомнительное качество", — сказал РИА Новости Татаринцев.
Татаринцев уверен, что система ЕГАИС позволяет вывести из тени оборот алкогольной продукции, оградить от приобретения контрафакта, а также активизировать борьбу с подпольными цехами.
По его словам, на сегодня к системе учета подключились все крымские предприятия, связанные с производством и продажей алкоголя. А это значит, что фактически алкогольный рынок легализовался. Теперь купить "паленку", прикрываясь брендом или вывеской магазина, — невозможно.
Он советует при покупке алкоголя обращать внимание, сканируется ли бутылка отдельным штрихкодом, потому как в противном случае нет гарантий в качестве напитка.
Готовились заблаговременно
Директор по маркетингу Инкерманского завода марочных вин, который входит в международный винодельческий холдинг Inkerman International, Наталья Кондратьева отметила, что полноценное введение ЕГАИС с января 2017 года касается предприятий торговли и общественного питания. Производители уже внедрили новую практику.
"Практика полностью оправдана, поскольку ЕГАИС создавалась, прежде всего, для контроля качества алкоголя, а также для снижения доли теневого рынка и, как результат, увеличения поступления налоговых сборов в бюджет государства", — подчеркнула Кондратьева.
"ЕГАИС становится более удобной для покупателей: достаточно воспользоваться специальным мобильным приложением, чтобы получить информацию о производителе и спецификации выпускаемой алкогольной продукции", — подчеркнула собеседница агентства.
При этом, по ее словам, введение ЕГАИС требует определенной серьезной подготовки, которая занимает длительное время и требует существенных ресурсов.
Крымский винзавод "Массандра", по словам гендиректора Янины Павленко, готовился к нововведениям по учету продаж алкоголя заблаговременно — проведен тендер, закуплено оборудование, обучены сотрудники.
Алкоголь станет "прозрачней" и безопасней
"Внедрение ЕГАИС – положительный опыт. В нем заинтересованы все три стороны: производитель, бизнес и потребитель", — уверен крымский аналитик Денис Батурин.
"Сфера продажи алкоголя станет прозрачней и безопасней. Это учет и контроль, который пойдет во благо, потому что речь идет о лицензионной сфере торговли", — подчеркнул Батурин.
В то же время, аналитик отметил, при внедрении системы учета у бизнеса возникали много технических вопросов, которые предстоит еще устранить.
"Для бизнеса сейчас стоит вопрос не в целесообразности ЕГАИС, а в качестве ее работы. В том, что она необходима в интересах общества – никто не сомневается, особенно после трагедии с массовым отравлением в Иркутске", — сказал Батурин.
Война контрафакту алкоголя объявлена
"К системе ЕГАИС подключены практически все торговые точки, осуществляющие продажу алкоголя. Хочу отметить, что это еще один барьер на пути к распространению нелегального алкоголя", — подытожил первый замминистра.