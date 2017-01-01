В Крыму запрещена продажа алкоголя вне государственной системы учета

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Продажа алкоголя с нового года в Крыму вне государственной системы учета запрещена. Отныне кассиры обязаны с помощью специального сканера считывать информацию со штрих-кода бутылки, которая уходит на сервер Росалкогольрегулирования.

Новая практика призвана исключить оборот контрафактной продукции и риски для населения, связанные с "паленым" алкоголем.

Крым оградили от контрафакта

Глава регионального управления Росалкогольрегулирования Тимур Татаринцев считает, что внедрение Единой государственной автоматизированной информационной системы по учету объемов производства и оборота алкоголя (ЕГАИС) принесет полуострову ряд плюсов.

"Теперь информация при продаже алкоголя подлежит обязательному фиксированию. Мы будем видеть процесс от стадии производства, до реализации. Все это уменьшает риски попадания в оборот нелегальной продукции, в понятие которой я вкладываю недополученные налоги и сомнительное качество", — сказал РИА Новости Татаринцев.

Татаринцев уверен, что система ЕГАИС позволяет вывести из тени оборот алкогольной продукции, оградить от приобретения контрафакта, а также активизировать борьбу с подпольными цехами.

По его словам, на сегодня к системе учета подключились все крымские предприятия, связанные с производством и продажей алкоголя. А это значит, что фактически алкогольный рынок легализовался. Теперь купить "паленку", прикрываясь брендом или вывеской магазина, — невозможно.

"Все понимают о серьезных санкциях за нарушение порядка учета, поэтому я уверен, что все дооборудуются сканерами", — сказал Татаринцев.

Он советует при покупке алкоголя обращать внимание, сканируется ли бутылка отдельным штрихкодом, потому как в противном случае нет гарантий в качестве напитка.

Готовились заблаговременно

Директор по маркетингу Инкерманского завода марочных вин, который входит в международный винодельческий холдинг Inkerman International, Наталья Кондратьева отметила, что полноценное введение ЕГАИС с января 2017 года касается предприятий торговли и общественного питания. Производители уже внедрили новую практику.

"Практика полностью оправдана, поскольку ЕГАИС создавалась, прежде всего, для контроля качества алкоголя, а также для снижения доли теневого рынка и, как результат, увеличения поступления налоговых сборов в бюджет государства", — подчеркнула Кондратьева.

По ее мнению, данная система позволяет покупателям самостоятельно убедиться в подлинности штрих-кода, а значит — и в качестве продукции.

"ЕГАИС становится более удобной для покупателей: достаточно воспользоваться специальным мобильным приложением, чтобы получить информацию о производителе и спецификации выпускаемой алкогольной продукции", — подчеркнула собеседница агентства.

При этом, по ее словам, введение ЕГАИС требует определенной серьезной подготовки, которая занимает длительное время и требует существенных ресурсов.

Крымский винзавод "Массандра", по словам гендиректора Янины Павленко, готовился к нововведениям по учету продаж алкоголя заблаговременно — проведен тендер, закуплено оборудование, обучены сотрудники.

Алкоголь станет "прозрачней" и безопасней

"Мы даже не стали ждать 1 января, и уже запустили систему — все магазины собственной розницы предприятия работают в единой системе ЕГАИС. На данном этапе могу констатировать, что сложностей нет. Да, была проделана определенная работа, но в конечном итоге она направлена на борьбу с контрафактной продукцией. Эта система работает на добросовестных производителей", — сказала Павленко.

"Внедрение ЕГАИС – положительный опыт. В нем заинтересованы все три стороны: производитель, бизнес и потребитель", — уверен крымский аналитик Денис Батурин.

По его мнению, производитель получает гарантии, что на рынки не попадет контрафакт, потребитель — уверенность в приобретении настоящего качественного алкоголя, а государство – контроль за акцизами.

"Сфера продажи алкоголя станет прозрачней и безопасней. Это учет и контроль, который пойдет во благо, потому что речь идет о лицензионной сфере торговли", — подчеркнул Батурин.

В то же время, аналитик отметил, при внедрении системы учета у бизнеса возникали много технических вопросов, которые предстоит еще устранить.

"Для бизнеса сейчас стоит вопрос не в целесообразности ЕГАИС, а в качестве ее работы. В том, что она необходима в интересах общества – никто не сомневается, особенно после трагедии с массовым отравлением в Иркутске", — сказал Батурин.

Война контрафакту алкоголя объявлена

Первый заместитель министра промышленной политики республики Константин Равич отмечает, что в республике ведется активная борьба с фальсификатом — за нарушение законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции вынесено штрафов почти на миллион рублей. Из незаконного оборота изъято 689 бутылок алкогольной продукции.

"К системе ЕГАИС подключены практически все торговые точки, осуществляющие продажу алкоголя. Хочу отметить, что это еще один барьер на пути к распространению нелегального алкоголя", — подытожил первый замминистра.