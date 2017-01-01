США
1.011 января13:19МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

В Крыму запрещена продажа алкоголя вне государственной системы учета

05:1301.01.2017
(обновлено: 06:57 01.01.2017)
03070
Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
© Fotolia/ Pavel Losevsky

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Продажа алкоголя с нового года в Крыму вне государственной системы учета запрещена. Отныне кассиры обязаны с помощью специального сканера считывать информацию со штрих-кода бутылки, которая уходит на сервер Росалкогольрегулирования.

Новая практика призвана исключить оборот контрафактной продукции и риски для населения, связанные с "паленым" алкоголем.

Крым оградили от контрафакта

Витрина с алкогольной продукцией. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В ста селах Якутии ввели "сухой закон"
Глава регионального управления Росалкогольрегулирования Тимур Татаринцев считает, что внедрение Единой государственной автоматизированной информационной системы по учету объемов производства и оборота алкоголя (ЕГАИС) принесет полуострову ряд плюсов.

"Теперь информация при продаже алкоголя подлежит обязательному фиксированию. Мы будем видеть процесс от стадии производства, до реализации. Все это уменьшает риски попадания в оборот нелегальной продукции, в понятие которой я вкладываю недополученные налоги и сомнительное качество", — сказал РИА Новости Татаринцев.

Татаринцев уверен, что система ЕГАИС позволяет вывести из тени оборот алкогольной продукции, оградить от приобретения контрафакта, а также активизировать борьбу с подпольными цехами.

По его словам, на сегодня к системе учета подключились все крымские предприятия, связанные с производством и продажей алкоголя. А это значит, что фактически алкогольный рынок легализовался. Теперь купить "паленку", прикрываясь брендом или вывеской магазина, — невозможно.

Суррогатный алкоголь
© Fotolia/ koeva_anna
"Они пьют цену, объем и градус": как суррогат убивает россиян
"Все понимают о серьезных санкциях за нарушение порядка учета, поэтому я уверен, что все дооборудуются сканерами", — сказал Татаринцев.

Он советует при покупке алкоголя обращать внимание, сканируется ли бутылка отдельным штрихкодом, потому как в противном случае нет гарантий в качестве напитка.

Готовились заблаговременно

Директор по маркетингу Инкерманского завода марочных вин, который входит в международный винодельческий холдинг Inkerman International, Наталья Кондратьева отметила, что полноценное введение ЕГАИС с января 2017 года касается предприятий торговли и общественного питания. Производители уже внедрили новую практику.

"Практика полностью оправдана, поскольку ЕГАИС создавалась, прежде всего, для контроля качества алкоголя, а также для снижения доли теневого рынка и, как результат, увеличения поступления налоговых сборов в бюджет государства", — подчеркнула Кондратьева.

Открытие шампанерии Золотая Балка в Крыму
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Алкоголь течет по проводам: насколько опасна торговля спиртным в интернете
По ее мнению, данная система позволяет покупателям самостоятельно убедиться в подлинности штрих-кода, а значит — и в качестве продукции.

"ЕГАИС становится более удобной для покупателей: достаточно воспользоваться специальным мобильным приложением, чтобы получить информацию о производителе и спецификации выпускаемой алкогольной продукции", — подчеркнула собеседница агентства.

При этом, по ее словам, введение ЕГАИС требует определенной серьезной подготовки, которая занимает длительное время и требует существенных ресурсов.

Крымский винзавод "Массандра", по словам гендиректора Янины Павленко, готовился к нововведениям по учету продаж алкоголя заблаговременно — проведен тендер, закуплено оборудование, обучены сотрудники.

Автомобиль полиции. Архивное фото
© РИА Новости. Егор Алеев
Перейти в фотобанк
В Крыму обнаружили два крупных цеха по производству суррогатного алкоголя
"Мы даже не стали ждать 1 января, и уже запустили систему — все магазины собственной розницы предприятия работают в единой системе ЕГАИС. На данном этапе могу констатировать, что сложностей нет. Да, была проделана определенная работа, но в конечном итоге она направлена на борьбу с контрафактной продукцией. Эта система работает на добросовестных производителей", — сказала Павленко.

Алкоголь станет "прозрачней" и безопасней

"Внедрение ЕГАИС – положительный опыт. В нем заинтересованы все три стороны: производитель, бизнес и потребитель", — уверен крымский аналитик Денис Батурин.

Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
© Fotolia/ Pavel Losevsky
Крымские виноделы выступили против планов Минфина увеличить акциз на вина
По его мнению, производитель получает гарантии, что на рынки не попадет контрафакт, потребитель — уверенность в приобретении настоящего качественного алкоголя, а государство – контроль за акцизами.

"Сфера продажи алкоголя станет прозрачней и безопасней. Это учет и контроль, который пойдет во благо, потому что речь идет о лицензионной сфере торговли", — подчеркнул Батурин.

В то же время, аналитик отметил, при внедрении системы учета у бизнеса возникали много технических вопросов, которые предстоит еще устранить.

"Для бизнеса сейчас стоит вопрос не в целесообразности ЕГАИС, а в качестве ее работы. В том, что она необходима в интересах общества – никто не сомневается, особенно после трагедии с массовым отравлением в Иркутске", — сказал Батурин.

Война контрафакту алкоголя объявлена

Магомед Даудов. Архивное фото
© РИА Новости. Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Власти Чечни считают, что в республике весело и без алкоголя
Первый заместитель министра промышленной политики республики Константин Равич отмечает, что в республике ведется активная борьба с фальсификатом — за нарушение законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции вынесено штрафов почти на миллион рублей. Из незаконного оборота изъято 689 бутылок алкогольной продукции.

"К системе ЕГАИС подключены практически все торговые точки, осуществляющие продажу алкоголя. Хочу отметить, что это еще один барьер на пути к распространению нелегального алкоголя", — подытожил первый замминистра.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.