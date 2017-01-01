Грузовые тарифы РЖД индексируются на 4% с надбавкой 2% на капремонт

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости/Прайм. Грузовые тарифы РЖД в 2017 году индексируются на 4% с надбавкой 2% на капремонт, сообщала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной (в том числе заложенной в нее локомотивной) и вагонной составляющих. Вагонная — это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная — часть РЖД, которую устанавливает ФАС.

Дополнительная надбавка к тарифам РЖД на перевозку грузов в размере 2% установлена на один год. Она имеет целевое назначение — финансирование капремонта инфраструктуры. Это позволит сократить накопленные за последние годы "недоремонты", поясняла ФАС.

Шире коридор

РЖД с 2013 года получили право в определенных случаях регулировать уровень тарифа на грузовые перевозки в рамках коридора — изначально от минус 12,8% до 13,4%. Затем скидка была расширена до 25%.

На 2017 год верхняя граница надбавки в рамках тарифного коридора РЖД снижена до 10% с 13,4%, а граница по скидкам — увеличена до 50% с 25% для стимулирования наращивания объемов перевозок и усиления конкуренции в транспорте.

Глава ФАС Игорь Артемьев сообщал, что правительство РФ приняло решение увеличить тариф на перевозку угля железной дорогой. Речь идет о коэффициенте 0,4 к тарифам РЖД на перевозку каменного угля на расстояние свыше 3,3 тысячи и 3,5 тысячи километров вместо действующих 0,32 и 0,333, соответственно.

Президент компании Олег Белозеров в свою очередь отмечал, что РЖД в 2017 году сбалансируют рост тарифа на перевозку угля предоставлением скидки в рамках тарифного коридора.

РЖД в 2017 году готовы увеличить размер скидок в рамках тарифного коридора и на направления перевозок нефтепродуктов в связи с унификацией тарифов на нефтяные грузы, добавлял глава РЖД. Это связано с переводом из первого во второй класс грузов стабильного газового бензина, газового конденсата (конденсата из природного газа) и его дистиллятов.