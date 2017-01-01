Ставки акцизов на бензин с первого января останутся на прежнем уровне

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости/Прайм. Ставки акцизов на бензин пятого класса с 1 января останутся на уровне 10,13 тысячи рублей, на дизельное топливо — вырастут до 6,8 тысячи рублей. Изначально акцизы предполагалось снизить.

С 1 апреля до 31 декабря 2016 года ставка акцизов составляла для автомобильного бензина пятого класса 10,13 тысяч рублей за тонну, в среднем по году — 8,83 тысяч рублей за тонну. Ставка акциза для дизельного топлива с 1 апреля 2016 года до 31 декабря составляла 5,293 тысяч рубля за тонну, в среднем по году – 4,721 тысяч рублей за тонну.

Изначально в 2017 году ставки акцизов предлагалось снизить до 7,43 тысячи на тонну бензина пятого класса и 5,09 тысячи рублей — на тонну дизельного топлива. Однако в результате был принят закон, согласно которому с 1 января 2017 года ставки акцизов на автомобильный бензин останутся на прежнем уровне: 13,1 тысячи рублей за тонну бензина четвертого класса и 10,13 тысячи рублей за тонну бензина пятого класса. Ставки акцизов на дизельное топливо вырастут до 6,8 тысячи рублей за тонну.

Таким образом, запланированного снижения акцизов с 1 января не произойдет. Их корректировка изначально была предусмотрена для компенсации снижения экспортных пошлин и увеличения НДПИ в рамках налогового маневра, чтобы не допустить чрезмерного роста цен для российских потребителей.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов в декабре прогнозировал плавный рост цен на топливо в России в 2017 году на 8-12% в связи с повышением акцизов на дизельное топливо и бензин. Впрочем, по мнению вице-премьера РФ Аркадия Дворковича и министра энергетики РФ Александра Новака, рядовому потребителю не стоит опасаться роста цен на топливо – согласно их прогнозам, рост цен на бензин в 2017 году останется в пределах инфляции.