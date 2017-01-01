Россия с 1 января начинает сокращать добычу нефти по соглашению с ОПЕК

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости/Прайм. Россия с 1 января приступает к сокращению добычи нефти в рамках договоренностей с ОПЕК, направленных на стабилизацию мирового нефтяного рынка.

Глобальный переизбыток сырья более двух лет оказывал давление на нефтяные цены. В начале 2016 года они сползли до самого низкого уровня по сравнению с началом предыдущих двух лет — около 30 долларов за баррель нефти марки Brent. При этом именно в январе прошлого года стоимость барреля опускалась до самого низкого за последние три года уровня в 27 долларов за баррель. Для сравнения: 2015 год начинался с ценами на уровне 50 долларов за баррель, 2014 год — 107 долларов.

В течение прошлого года нефтедобывающие страны постоянно обсуждали ограничение добычи, однако договориться не удавалось. В частности, апрельская встреча в Дохе закончилась безрезультатно, в том числе из-за разногласий внутри ОПЕК.

Лишь в конце ноября 2016 года инвесторы, наконец, были обрадованы долгожданным решением ОПЕК сократить добычу нефти с 1 января 2017 года на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона.

При этом ряд стран смогли получить особые условия. В частности, никаких обязательств не несут Ливия и Нигерия. Иран также смог добиться максимально возможного увеличения суточной добычи — до досанкционного уровня в 3,975 миллиона баррелей. Однако в среднем за первое полугодие 2017 года показатель не должен превысить 3,797 миллиона баррелей в день, что на 90 тысяч баррелей выше текущего уровня.

Кроме того, Индонезия в связи с невозможностью участия в соглашении временно прекратила свое членство в ОПЕК с правом возвращения.

Достигнутые договоренности были подтверждены 10 декабря на встрече ОПЕК и других нефтедобывающих стран. Последние тогда же согласились присоединиться к договоренностям. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Россия будет готова не только заморозить добычу, как намеревалась раньше, но и снизить ее.

По словам Новака, добычу согласны снижать все нефтяные компании РФ, включая крупнейшую — "Роснефть". Сокращение добычи компаний будет пропорционально их объемам добычи и будет происходить на добровольной основе.

Минэнерго РФ создало рабочую группу для мониторинга выполнения нефтяными компаниями обязательств по сокращению добычи. Первое заседание рабочая группа провела в середине декабря. Новак сообщал, что она будет собираться минимум дважды в месяц.