Вступает в действие закон об увеличении рекламы в печатных СМИ

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Вступает в действие закон, который увеличивает допустимый объем рекламы в печатных СМИ, не специализирующихся на сообщениях рекламного характера, с 40 до 45% объема для одного номера издания.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие федеральные законы, в частности, о внесении изменений в статью 16 ФЗ "О рекламе" и поправки в Налоговый кодекс. До этого закон был принят Государственной думой 16 ноября 2016 года и одобрен Советом Федерации 29 ноября 2016 года.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, такое увеличение объема рекламы в печатных средствах массовой информации не нанесет ущерба интересам общества, особенно его наименее защищенным слоям.

В то же время увеличение объема рекламы в периодических печатных изданиях до 45% позволит поддержать предпринимателей малого и среднего бизнеса и не приведет к значительному снижению налоговых поступлений вследствие облегчения налогового режима для средств массовой информации, считают законодатели.

Член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко (ЕР) отмечал, что увеличение доли рекламы в печатных изданиях "направлено на поддержку в непростых финансовых условиях печатных СМИ, что позволит им получать больше денег, так как для многих изданий реклама является главным источником дохода".