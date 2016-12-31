Российское правительство приняло к исполнению бюджет на 2017 год

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Правительство России постановило принять к исполнению федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации в субботу.

"Правительство Российской Федерации постановляет принять к исполнению федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2018 годов", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владмиир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 20 декабря. Закон предполагает постепенное снижение дефицита бюджета: с 3,2% ВВП в 2017 году до 2,2% ВВП в 2018 году и до 1,2% ВВП в 2019 году.

Доходы на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 триллиона рублей, расходы — 16,241 триллиона рублей, дефицит соответственно составит 2,753 триллиона рублей. Объем доходов бюджета на 2018 год оценивается в 14,029 триллиона рублей, расходов — 16,04 триллиона рублей, на 2019 год — 14,845 и 15,987 триллиона рублей соответственно.

Документ сверстан исходя из среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель и инфляции не выше 4% на все три года. При этом предполагается, что средний курс доллара в 2017 году составит 67,5 рубля, в 2018 году — 68,7 рубля, в 2019 году — 71,1 рубля.

Ожидается, что в 2017 году Резервный фонд будет полностью исчерпан, поскольку остающиеся 1,15 триллиона рублей будут использованы на покрытие дефицита бюджета. Далее планируется финансировать дефицит из ФНБ, потратив в 2017 году 668,2 миллиарда рублей, в 2018 году — 1,16 триллиона, в 2019 году — 139,7 миллиарда.

Закон допускает возможность внешних заимствований в 2017 году на сумму до 7 миллиардов долларов, а в 2018-2019 годах — по 3 миллиарда долларов в год. При этом предусматривается, что в 2017 году Минфин получит право обменять старые выпуски евробондов на новые в пределах 4 миллиардов долларов. Чистые государственные внутренние заимствования РФ (привлечение займов минус расходы на обслуживание долга) на трехлетку ограничиваются суммой в 1,05 триллиона рублей в год.