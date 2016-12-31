"Нафтогаз Украины" подписал соглашение о кредите в $500 млн на закупку газа

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение о привлечении кредитной линии под гарантию Всемирного банка на 500 миллионов долларов на закупку газа, сообщила в субботу пресс-служба компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение с Citi и Deutsche банком на получение деноминированной в евро возобновительной кредитной линии для закупки газа в сумме эквивалентной 500 миллионов долларов. Данная кредитная линия обеспечивается гарантией Всемирного банка, что в свою очередь обеспечивается государственной гарантией в рамках дополнительного формирования энергетического фонда", — говорится в сообщении компании.

Действие кредитной линии составляет четыре года: два года на закачку газа и два года на погашение кредита. При этом сообщается, что условия кредита являются экономически выгоднее по сравнению с другими кредитными соглашениями "Нафтогаза". Согласно условиям контракта, "Нафтогаз" и дальше будет покупать газ по действующим контрактам, поменяв форму оплаты с предоплаты на оплату после поставки. При этом "Нафтогаз" обязуется погашать предоставленные кредиты в течение 12 месяцев с момента их выдачи.

Соглашение также предусматривает, что "Нафтогаз" сможет использовать кредит на закачку газа как с западного, так и с восточного направлений. Решение о направлениях импорта газа будут приниматься на основании конкурентоспособности предложений поставщиков.

Ранее Минфин Украины заявил, что правление Всемирного банка одобрило выделение "Нафтогазу" гарантий на кредит на 500 миллионов долларов, этих денег хватит на отопительный сезон. ВБ рассчитывает, что этих средств будет достаточно для закупки "Нафтогазом" газа в течение двух лет.