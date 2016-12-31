Лукашенко уполномочил таможенный комитет на переговоры по кодексу ЕАЭС

МИНСК, 31 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил своим указом проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для переговоров и уполномочил Государственный таможенный комитет страны на проведение переговоров по нему.
"Одобрить прилагаемый проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров", — говорится в документе.
Кроме того, указом президент постановил "уполномочить Государственный таможенный комитет на проведение переговоров по проекту договора, разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера".
Белоруссия не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где был подписан Таможенный кодекс.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Таможенный кодекс ЕАЭС жизнеспособен, альтернативы ему нет, рано или поздно он вступит в силу. По его словам, работа над Таможенным кодексом продолжится на уровне глав правительств государств ЕАЭС, а Белоруссия также примет Таможенный кодекс, поскольку ранее согласовала его положения.