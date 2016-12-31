США
31.1231 декабря06:20МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

В Белоруссии завершается обращение денег старого образца

00:4331.12.2016
02762
Презентация новых денежных купюр Белоруссии в Минске. Архивное фото
© РИА Новости. Виктор Толочко
Перейти в фотобанк

МИНСК, 31 дек — РИА Новости. Параллельное обращение денег старого и нового образца завершается в Белоруссии. Суббота — последний день, когда белорусы смогут рассчитаться за товары и услуги купюрами образца 2000 года.

В начале ноября прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о проведении в стране деноминации с 1 июля 2016 года и замену до 31 декабря включительно обращающихся денежных знаков старого образца.

Минус четыре рубля

Учитывая выбранный масштаб укрупнения белорусского рубля (1 к 10 тысячам), самый низкий номинал банкноты, действовавший до этого — 100 белорусских рублей – заменен на самый низкий номинал нового денежного ряда – 1 копейку. Всего в обращение было решено выпустить семь номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 белорусских рублей, и восемь номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля.

Новые белорусские дензнаки были произведены в Великобритании, Словакии и Литве. Общая концепция дизайна новых банкнот соответствует девизу "Моя страна – Белоруссия". Каждая банкнота посвящена одной из областей Белоруссии и Минску. В дизайне новых банкнот сохранена преемственность относительно банкнотного ряда образца 2000 года в части использования изображений памятников архитектуры и градостроительства. На аверсе монет изображен государственный герб Белоруссии, на реверсе – цифровые обозначения номиналов монет.

Примечательно, что на новых белорусских деньгах образца 2009 года временно присутствует орфографическая ошибка и подпись одного из бывших глав Национального банка страны. Это связано с тем, что подготовка к проведению деноминации заняла достаточно длительный период: новые денежные знаки были изготовлены по заказу Нацбанка еще в 2008 году, однако в связи с мировым экономическим кризисом и, как следствие, ухудшением экономической ситуации в стране, проведение деноминации было отложено, а изготовленные денежные знаки — переданы в Центральное хранилище регулятора.

В итоге на деньгах размещено факсимиле подписи занимавшего на тот момент должность председателя правления Национального банка Петра Прокоповича. А из-за изменившихся летом 2008 года правил белорусской орфографии на новой банкноте в 50 рублей буквами неправильно написан номинал. Регулятор пообещал при осуществлении последующих заказов на изготовление новых банкнот указанные несоответствия устранить.

В Новый год — с новыми деньгами

С 1 июля по 31 декабря 2016 года включительно банкноты образца 2000 года, а также банкноты и монеты образца 2009 года находились в параллельном обращении и являлись обязательными к приему при осуществлении всех видов платежей всеми субъектами хозяйствования без ограничений.

На протяжении следующих пяти лет – с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно – будет производиться обмен денежных знаков старого образца на новые в любой сумме без ограничений и без взимания комиссионного вознаграждения.

При этом обменять старые денежные знаки на новые можно будет с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года включительно – в Национальном банке, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Белоруссии. С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно – только в Национальном банке страны.

А уже с 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года будут считаться недействительными.

Больше не страна миллионеров 

В период параллельного обращения двух образцов валюты Нацбанк Белоруссии постепенно изымал из оборота старые купюры, отправляя их на уничтожение.

По данным регулятора на начало декабря, из обращения было изъято около 95% от суммы и 54% от количества банкнот образца 2000 года. При этом банкноты крупных номиналов (например, 100 тысяч и 200 тысяч белорусских рублей) изъяты практически полностью (99,4%), а мелких номиналов (по 100, 500 и 1000 белорусских рублей), которые многие жители и гости Белоруссии захотели оставить на память, изъято порядка 30%.

Переход Белоруссии на новые деньги прошел достаточно безболезненно, несмотря на кратковременные сбои с получением наличных в банкоматах страны накануне и в первые дни ввода новых денег в обращение.

Теперь уже расчеты новыми купюрами и монетами, в том числе одновременно со старыми деньгами, не собирают очередь в магазине, как это было в июле. Белорусы научились в уме с легкостью "отнимать" и "прибавлять" нули. Даже фальшивомонетчики быстро "привыкли" к новым дензнакам: уже в середине июля был зафиксирован первый случай подделки деноминированной национальной валюты.

Хотя и не всем белорусам пришлись по вкусу новые купюры и монеты, единственное, о чем действительно приходится жалеть жителям страны, это то, что в кошельках вместо пары миллионов лежит лишь пара сотен рублей, "похожих цветами на евро".

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.