В Белоруссии завершается обращение денег старого образца

МИНСК, 31 дек — РИА Новости. Параллельное обращение денег старого и нового образца завершается в Белоруссии. Суббота — последний день, когда белорусы смогут рассчитаться за товары и услуги купюрами образца 2000 года.

В начале ноября прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о проведении в стране деноминации с 1 июля 2016 года и замену до 31 декабря включительно обращающихся денежных знаков старого образца.

Минус четыре рубля

Учитывая выбранный масштаб укрупнения белорусского рубля (1 к 10 тысячам), самый низкий номинал банкноты, действовавший до этого — 100 белорусских рублей – заменен на самый низкий номинал нового денежного ряда – 1 копейку. Всего в обращение было решено выпустить семь номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 белорусских рублей, и восемь номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля.

Новые белорусские дензнаки были произведены в Великобритании, Словакии и Литве. Общая концепция дизайна новых банкнот соответствует девизу "Моя страна – Белоруссия". Каждая банкнота посвящена одной из областей Белоруссии и Минску. В дизайне новых банкнот сохранена преемственность относительно банкнотного ряда образца 2000 года в части использования изображений памятников архитектуры и градостроительства. На аверсе монет изображен государственный герб Белоруссии, на реверсе – цифровые обозначения номиналов монет.

Примечательно, что на новых белорусских деньгах образца 2009 года временно присутствует орфографическая ошибка и подпись одного из бывших глав Национального банка страны. Это связано с тем, что подготовка к проведению деноминации заняла достаточно длительный период: новые денежные знаки были изготовлены по заказу Нацбанка еще в 2008 году, однако в связи с мировым экономическим кризисом и, как следствие, ухудшением экономической ситуации в стране, проведение деноминации было отложено, а изготовленные денежные знаки — переданы в Центральное хранилище регулятора.

В итоге на деньгах размещено факсимиле подписи занимавшего на тот момент должность председателя правления Национального банка Петра Прокоповича. А из-за изменившихся летом 2008 года правил белорусской орфографии на новой банкноте в 50 рублей буквами неправильно написан номинал. Регулятор пообещал при осуществлении последующих заказов на изготовление новых банкнот указанные несоответствия устранить.

В Новый год — с новыми деньгами

С 1 июля по 31 декабря 2016 года включительно банкноты образца 2000 года, а также банкноты и монеты образца 2009 года находились в параллельном обращении и являлись обязательными к приему при осуществлении всех видов платежей всеми субъектами хозяйствования без ограничений.

На протяжении следующих пяти лет – с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно – будет производиться обмен денежных знаков старого образца на новые в любой сумме без ограничений и без взимания комиссионного вознаграждения.

При этом обменять старые денежные знаки на новые можно будет с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года включительно – в Национальном банке, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Белоруссии. С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно – только в Национальном банке страны.

А уже с 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года будут считаться недействительными.

Больше не страна миллионеров

В период параллельного обращения двух образцов валюты Нацбанк Белоруссии постепенно изымал из оборота старые купюры, отправляя их на уничтожение.

По данным регулятора на начало декабря, из обращения было изъято около 95% от суммы и 54% от количества банкнот образца 2000 года. При этом банкноты крупных номиналов (например, 100 тысяч и 200 тысяч белорусских рублей) изъяты практически полностью (99,4%), а мелких номиналов (по 100, 500 и 1000 белорусских рублей), которые многие жители и гости Белоруссии захотели оставить на память, изъято порядка 30%.

Переход Белоруссии на новые деньги прошел достаточно безболезненно, несмотря на кратковременные сбои с получением наличных в банкоматах страны накануне и в первые дни ввода новых денег в обращение.

Теперь уже расчеты новыми купюрами и монетами, в том числе одновременно со старыми деньгами, не собирают очередь в магазине, как это было в июле. Белорусы научились в уме с легкостью "отнимать" и "прибавлять" нули. Даже фальшивомонетчики быстро "привыкли" к новым дензнакам: уже в середине июля был зафиксирован первый случай подделки деноминированной национальной валюты.

Хотя и не всем белорусам пришлись по вкусу новые купюры и монеты, единственное, о чем действительно приходится жалеть жителям страны, это то, что в кошельках вместо пары миллионов лежит лишь пара сотен рублей, "похожих цветами на евро".