Рубль за 2016 год вырос к доллару на 20,1%, к евро – на 24,7%

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости/Прайм. Курс рубля по итогам 2016 года вырос на 20,1% к доллару и на 24,7% к евро, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар завершил последний день торгов на бирже на отметке 61,27 рубля, евро – 64,52 рубля, тогда как на конец 2015 года курсы составляли 73,59 рублей и 80,43 рубля соответственно.

Рекордно высокого значения доллар достиг 21 января, поднявшись практически до 86 рублей, евро тогда же дорожал до 93,7 рубля. В эти дни обесценивание рубля по сравнению с закрытием прошлого года составляло около 14% к доллару и к евро.

Минимальные уровни 2016 года были достигнуты основными резервными валютами в декабре – 60,1075 рубля за доллар и 62,46 рубля за евро.

Таким образом, рост нефти с конца января и умеренно-жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ дали чувствующим рынок игрокам хорошо заработать, особенно если посчитать не от конца 2015 года, а от максимумов января 2016 года (86 рублей за доллар и 93,7 рубля за евро) – 33-45,2% роста курса рубля.