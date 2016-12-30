США отменили антидемпинговую пошлину на карбамид из России и Украины

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Министерство торговли США отменило действовавшую с 1987 года антидемпинговую пошлину на ввоз карбамида из России и Украины, говорится в документах ведомства, опубликованных на сайте Федерального реестра США.

"Министерство торговли 1 ноября 2016 года инициировало пересмотр действующих мер (относительно — ред.) приказов об антидемпинговой пошлине на карбамид из России и Украины…. Министерство отменяет эти приказы на пошлины", — говорится в сообщении.

Решение вступило в силу 20 декабря 2016 года. Ведомство намерено работать с таможней и погранслужбой в части предоставления инструкций и пересмотра пошлин на товары, ввезенные после указанной даты.

Ранее стало известно, что министерство торговли США отменило антидемпинговую пошлину на ввоз в страну карбамида производства "Фосагро".

Антидемпинговые пошлины на ввоз карбамида из Советского Союза были введены 14 июля 1987 года. После распада СССР пошлины были распространены на все республики бывшего Союза. США — одни из крупнейших в мире покупателей карбамида, он является весьма популярным и распространенным в этом стране видом удобрений.