ФАС возбудила дела в отношении Lenovo и Superwave

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба возбудила административные дела против ООО "Леново (Восточная Европа/Азия)" и ООО "Супервэйв групп", проходящих ответчиками по делу о картеле на торгах по поставкам техники для госнужд.

Как отмечают в ФАС, компании затягивают с предоставлением запрошенных документов в установленные сроки или предоставляют их в неполном объеме. Штраф за подобные нарушения достигает 500 тысяч рублей за каждый случай.

В ведомстве подчеркнули, что "Леново" систематически противодействует антимонопольному расследованию. Так, сотрудники компании 17 ноября мешали проведению контрольных мероприятий во время выездной внеплановой проверки.

"Полагаю, что это не последние административные дела по этому антимонопольному расследованию", — считает начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

По его словам, сейчас решается вопрос о возбуждении дел в отношении других проверяемых лиц.