Лучше, чем вчера: шесть поводов для экономического оптимизма в 2017 году

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2016 году россияне, похоже, растеряли былой оптимизм — только треть (33%) считают, что новый 2017 год будет лучше уходящего. В 2015-м оптимистично смотрели в следующий год больше половины жителей России (54%). Индекс оптимизма россиян с прошлогодних 32 пунктов рухнул до 14 пунктов, констатировали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Такие настроения неудивительны: более 40% жителей России ассоциируют уходящий год с тяжелой экономической ситуацией. Россиян погрузили в уныние растущие цены и падающие доходы.

Однако к концу года экономика показала признаки оживления, и ряд изменений явно указывают на то, что ситуация выправляется. Посмотрим, какие показатели вселяют надежду на лучшее.

Снижение инфляции

В 2015 году инфляция в России совершила резкий скачок - до 12,9% по итогам года, что стало максимумом с 2008 года. Особенно бурно росли цены на продукты: по сравнению с позапрошлым годом они подорожали более чем на 19%.

В 2016 году Центробанк назвал снижение инфляции своей главной задачей. И первые результаты, похоже, уже есть.

По итогам первого полугодия 2016-го темпы роста потребительских цен замедлились до 7,3%. По итогам 2017 года инфляция должна достичь 4%. Эту цель ЦБ поставил еще в 2013 году, и сначала верилось в нее с трудом. Теперь же она видится вполне достижимой.

По оценкам Минэкономразвития, уровень инфляции в России в 2016 году составит 5,6%. Это минимум за всю новейшую историю России.

Эксперты подтвердили, что то инфляционное давление на россиян последовательно снижается, назвав динамику замедления инфляции "выраженной".

Докризисные ставки по кредитам

На то, что российская экономика выходит из анабиоза, ЦБ отреагировал в сентябре — снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 10% годовых, объяснив свое решение снижением инфляции.

Банки сразу же отреагировали на сигнал регулятора, начав снижать ставки по потребительским кредитам. А в декабре средняя ипотечная ставка по России вернулась к докризисным уровням —12,7% годовых (по итогам 2015 года средняя ставка по ипотеке составляла 13,4%).

© Fotolia/ Anna Baburkina Ключи от квартиры. Архивное фото

Очередного снижения ключевой ставки рынок ожидает от регулятора не раньше второго квартала года. Таким образом, к концу первого полугодия 2017 ипотека может еще чуть-чуть "подешеветь".

Оживление промышленности и деловой активности

Другой важный фактор, указывающий, что дела в российской экономике пошли на лад – рост промышленного производства.

За период с января по ноябрь текущего года он составил 0,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель в два раза превысил прогнозы экспертов. По итогам 2016 года рост промпроизводства в России может превысить 0,5%, считают в Минэкономразвития.

Еще одна хорошая новость — Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в декабре этого года вырос до 56,5 пункта – до 49-месячного максимума. Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, а выше – ее рост.

Cтабильность рубля

Российская валюта в последние месяцы года демонстрировала чудеса стабильности. В декабре 2014-го обвал рубля был грандиозным, прошлый год валюта также завершила падением, хотя и не столь сильным. Сейчас же рубль торгуется вблизи годовых максимумов.

Аналитики констатировали: в этом году российский рубль стал одной из самых сильных валют. В конце 2015 года за доллар давали 73,59 рублей, сейчас – чуть более 60.

По мнению экспертов, в начале года российская валюта не будет существенно корректироваться от текущих уровней. Рубль останется в диапазоне 62-65 рублей к доллару США. Основной фактор, дающий поддержку российской валюте — благоприятная конъюнктура рынка нефти.

Подросшая нефть

Наблюдатели опасались: нефтяные цены вполне могли обвалиться до $40, а то и до $35 за баррель.

Но решение ОПЕК по заморозке добычи резко толкнуло цены вверх – до $51 за баррель, а уговор не входящих в картель нефтедобывающих стран сократить добычу отправил их к новым высотам.

30 декабря стоимость барреля Brent поднималась выше $57, установив рекорд последних шести месяцев.

© REUTERS/ Heinz-Peter Bader Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на встрече нефтедобывающих стран в Вене

В 2017-м году Brent, как ожидается, будет стоить $50-55. Это станет подспорьем не только для российской валюты, но и бонусом для бюджета.

В бюджете на 2017-2019 годы Минфин подстраховался: его сверстали из-расчета консервативных $40 за баррель. Но сейчас сценарий, при котором нефтяные цены могут закрепиться ниже $50 за баррель, аналитики считают маловероятным. Цена на нефть выше ожидаемой принесет в казну дополнительные доходы.

Рост ВВП

Еще в конце октября аналитики ведущих международных рейтинговых агентств заявили: в России завершилась. Прошлогоднее падение ВВП России аналитики Bloomberg оценили на уровне 3,7%.

В этом году спад будет куда менее ощутимым — как считают опрошенные агентством аналитики — на уровне 0,6%. В 2017 году консенсус-прогноз экономистов предрекает рост на 1,3%.

Рецессия или восстановление

Схожий прогноз озвучили и в Минэкономразвития. По расчетам ведомства, экономический спад в России по итогам года составит 0,5%.

В следующем году рост ВВП может вдвое превысить официальный прогноз в 0,6%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила того, что экономику удастся "приподнять" на 1%, отметив, что нынешний год станет завершением адаптации экономики к внешним вызовам.

Эксперты IGN подтвердили: в 2016 году экономика проявила завидную устойчивость и высокую степень адаптации к внешним шокам. А ВВП восстанавливается темпами быстрее ожидаемых. Все предпосылки для выхода из стресса есть, а как, и с какой скоростью экономика будет из него выходить — покажет наступающий год.