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Экономика

Лучше, чем вчера: шесть поводов для экономического оптимизма в 2017 году

17:3930.12.2016
(обновлено: 18:11 30.12.2016)
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Улыбающаяся девушка
© Fotolia/ olly

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2016 году россияне, похоже, растеряли былой оптимизм — только треть (33%) считают, что новый 2017 год будет лучше уходящего. В 2015-м оптимистично смотрели в следующий год больше половины  жителей России (54%). Индекс оптимизма россиян с прошлогодних 32 пунктов рухнул до 14 пунктов, констатировали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Такие настроения неудивительны: более 40% жителей России ассоциируют уходящий год с тяжелой экономической ситуацией. Россиян погрузили в уныние растущие цены и падающие доходы.

Однако к концу года экономика показала признаки оживления, и ряд изменений явно указывают на то, что ситуация выправляется. Посмотрим, какие показатели вселяют надежду на лучшее.

Журналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Инфляция в России составит в 2016 году около 5,5%

Снижение инфляции

В 2015 году инфляция в России совершила резкий скачок  - до 12,9% по итогам года, что стало максимумом с 2008 года. Особенно бурно росли цены на продукты: по сравнению с позапрошлым годом они подорожали более чем на 19%.

В 2016 году Центробанк назвал снижение инфляции своей главной задачей. И первые результаты, похоже, уже есть.

По итогам первого полугодия 2016-го темпы роста потребительских цен замедлились до 7,3%.  По итогам 2017 года инфляция должна достичь 4%. Эту цель ЦБ поставил еще в 2013 году, и сначала верилось в нее с трудом. Теперь же она видится вполне достижимой.

© Fotolia/ Gina Sanders
Продуктовая корзина

По оценкам Минэкономразвития, уровень инфляции в России в 2016 году составит 5,6%. Это минимум за всю новейшую историю России.

Эксперты подтвердили, что то инфляционное давление на россиян последовательно снижается, назвав динамику замедления инфляции "выраженной".

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве. 16 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Набиуллина рассказала о планах по снижению ключевой ставки ЦБ

Докризисные ставки по кредитам

На то, что российская экономика выходит из анабиоза, ЦБ отреагировал в сентябре — снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 10% годовых, объяснив свое решение снижением инфляции.

Банки  сразу же отреагировали на сигнал регулятора, начав снижать ставки по потребительским кредитам.  А в декабре средняя ипотечная ставка по России вернулась к докризисным уровням —12,7% годовых (по итогам 2015 года средняя ставка по ипотеке составляла 13,4%).

© Fotolia/ Anna Baburkina
Ключи от квартиры. Архивное фото

Очередного снижения ключевой ставки рынок ожидает от регулятора не раньше второго квартала года.  Таким образом, к концу первого полугодия 2017 ипотека может еще чуть-чуть "подешеветь".

Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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МЭР: рост промпроизводства в России ускорится до 1,1% в 2017 году

Оживление промышленности и деловой активности

Другой важный фактор, указывающий, что дела в российской экономике пошли на лад – рост промышленного производства.

За период с января по ноябрь текущего года он составил 0,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель в два раза превысил прогнозы экспертов. По итогам 2016 года рост промпроизводства в России может превысить 0,5%, считают в Минэкономразвития.

Еще одна хорошая новость —  Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в декабре этого года вырос до 56,5 пункта – до 49-месячного максимума. Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, а выше – ее рост.

Cтабильность рубля

Российская валюта в последние месяцы года демонстрировала чудеса стабильности. В декабре 2014-го обвал рубля был грандиозным, прошлый год валюта также завершила падением, хотя и не столь сильным. Сейчас же рубль торгуется вблизи годовых максимумов.

© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Денежные купюры и монеты России

Аналитики констатировали: в этом году российский рубль стал одной из самых сильных валют. В конце 2015 года за доллар давали 73,59 рублей, сейчас – чуть более 60.

По мнению экспертов, в начале года российская валюта не будет существенно корректироваться от текущих уровней. Рубль останется в диапазоне 62-65 рублей к доллару США. Основной фактор, дающий поддержку российской валюте — благоприятная конъюнктура рынка нефти.

Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Минфин не ожидает серьезных колебаний курса рубля в 2017 году

Подросшая нефть

Наблюдатели опасались: нефтяные цены вполне могли обвалиться до $40, а то и до $35 за баррель.

Но решение ОПЕК  по заморозке добычи резко толкнуло цены вверх – до $51 за баррель, а уговор не входящих в картель нефтедобывающих стран сократить добычу отправил их к новым высотам.

30 декабря стоимость барреля Brent поднималась выше $57, установив рекорд последних шести месяцев.

© REUTERS/ Heinz-Peter Bader
Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на встрече нефтедобывающих стран в Вене

В 2017-м году Brent, как ожидается, будет стоить $50-55. Это станет подспорьем не только для российской валюты, но и бонусом для бюджета.

В бюджете на 2017-2019 годы Минфин подстраховался: его сверстали из-расчета консервативных $40 за баррель. Но сейчас сценарий, при котором нефтяные цены могут закрепиться ниже $50 за баррель, аналитики считают маловероятным. Цена на нефть выше ожидаемой принесет в казну дополнительные доходы.

Здание Главного управления Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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В Центробанке рассказали о прогнозируемом росте ВВП России в 2017 году

Рост ВВП

Еще  в конце октября аналитики ведущих международных рейтинговых агентств заявили: в России завершилась. Прошлогоднее падение ВВП России аналитики Bloomberg оценили на уровне 3,7%.

В этом году спад будет куда менее ощутимым — как считают опрошенные агентством аналитики — на уровне 0,6%. В 2017 году консенсус-прогноз экономистов предрекает рост на 1,3%.

Рецессия или восстановление

Схожий прогноз озвучили и в Минэкономразвития. По расчетам ведомства, экономический спад в России по итогам года составит 0,5%.  

В следующем году рост ВВП может вдвое превысить официальный прогноз в 0,6%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила того, что экономику удастся "приподнять" на 1%, отметив, что нынешний год станет завершением адаптации экономики к внешним вызовам. 

Эксперты IGN подтвердили: в 2016 году  экономика проявила завидную устойчивость и высокую степень адаптации к внешним шокам. А ВВП восстанавливается темпами быстрее ожидаемых. Все предпосылки для выхода из стресса есть, а как, и с какой скоростью экономика будет из него выходить — покажет наступающий год. 

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Экономика
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9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • ismuak
    А что мне эти блудливые цифирки! Я смотрю на цены в магазине, рост услуг, рост ЖКХ. Инфляцию однозначно нарисуют по минимуму. Опять получится реальная недоиндексация пенсий.
    Дно уже ощущаем при каждом выступлении командиров. Какое то многодонное дно. )))
    18:29
    30.12.2016
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  • smrbph
    "Ромир" похоже прав,я как и.п. переживал все кризизы,а этот не могу,на грани закрытия.Потому что правительство не хочет слышать таких.как я,зато чутко блюдет интересы разных энергетических компаний,с повышением цен,ОДН и прочего.У нас кабинетные,цифровые министры,которые знать не хотят реальность провинций.Наверное,в каких то отраслях действительно идет развитие,но основная масса народа это не ощущает,а надо то не много,просто ограничить аппетиты разных монополий и сетей,но это запретная тема,поэтому будет.как всегда,но хочется верить в чудо.
    20:16
    30.12.2016
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