"Почта России" переносит изменение правил приема нерегистрируемых посылок

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. "Почта России" переносит с января на весну 2017 года изменение порядка приема и обработки нерегистрируемых международных почтовых отправлений, поступающих в РФ, говорится в сообщении компании.

"По просьбе иностранных почтовых администраций "Почта России" дает им дополнительное время на подготовку к введению изменений… По совместному решению Всемирного почтового союза (ВПС) и "Почты России" вступление в силу изменений переносится на весну 2017 года, когда состоится заседание очередной сессии ВПС", — сообщает почтовый оператор.

Ранее изменение планировалось ввести c 1 января 2017 года. Нововведение касается нерегистрируемых мелких пакетов, которые используются для доставки заказов из интернет-магазинов. Зарубежные почтовые операторы, подписавшие дополнительные условия, смогут, если захотят, присылать нерегистрируемые отправления, как и прежде, но российская "Почта" повышает тарифы на их прием. Те почтовые операторы, которые не подпишут допусловия, смогут присылать отправления только в город Мирный (Якутия).

Такие меры, как отмечала "Почта" ранее, позволят повысить уровень клиентского сервиса, обеспечит контроль сроков прохождения почты, повысят сохранность отправлений и позволят бороться с непрозрачными потоками почты, поступающими в РФ из Юго-Восточной Азии не напрямую, а через ряд стран Европы и СНГ.

Сейчас ни интернет-магазины, ни почтовые администрации, ни клиенты не имеют возможности отследить нерегистрируемые отправления в пути их следования. Зачастую пересылка идет морским путем или автотранспортом, через транзитные страны-посредники, что негативно сказывается на сроках доставки, значительно увеличивает риск утери или повреждения отправлений, отмечают в "Почте".

Кроме того, по новым правилам регистрируемые мелкие пакеты должны быть предсортированы по регионам доставки в РФ еще в стране отправления, а информация о получателе и товаре должна автоматически передаваться по почтовым системам.