Россия увеличила потенциал по экспорту зерна до 40 миллионов тонн

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Россия в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2016 года до 30 июня 2017 года) увеличила потенциал по экспорту зерна до 40 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
Министр напомнил, что "в 2016 году Россия вернула себе статус ведущей зерновой державы, стала мировым лидером по экспорту пшеницы".
"Уходящий год принес рекордный урожай пшеницы и кукурузы", — добавил Ткачев.
В 2015 году было собрано 104,8 миллиона тонн зерна в чистом весе, экспорт составил 33,9 миллиона тонн, включая 24,6 миллиона тонн пшеницы.
По данным Росстата, в 2016 году в России было собрано 119,1 миллиона тонн зерна в чистом весе, в том числе — 73,3 миллиона тонн пшеницы.