Россия увеличила потенциал по экспорту зерна до 40 миллионов тонн

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Россия в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2016 года до 30 июня 2017 года) увеличила потенциал по экспорту зерна до 40 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Страна получила рекордные в новой истории России 119 миллионов тонн зерна, экспортный потенциал зерновых увеличен до 40 миллионов тонн", — передает пресс-служба министерства слова Ткачева.

Министр напомнил, что "в 2016 году Россия вернула себе статус ведущей зерновой державы, стала мировым лидером по экспорту пшеницы".

"Уходящий год принес рекордный урожай пшеницы и кукурузы", — добавил Ткачев.

В 2015 году было собрано 104,8 миллиона тонн зерна в чистом весе, экспорт составил 33,9 миллиона тонн, включая 24,6 миллиона тонн пшеницы.

По данным Росстата, в 2016 году в России было собрано 119,1 миллиона тонн зерна в чистом весе, в том числе — 73,3 миллиона тонн пшеницы.