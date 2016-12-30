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Экономика

В России будут стимулировать авиакомпании закупать отечественные самолеты

14:1030.12.2016
(обновлено: 14:23 30.12.2016)
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Самолет Airbus A330. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. По мере разработки и внедрения новых отечественных самолетов РФ будет менять нормативную базу так, чтобы стимулировать российские авиакомпании закупать эту продукцию, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе посещения завода "Факел", входящего в структуры Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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"Мы будем по мере появления новых российских машин менять нормативную базу, снимать те преимущества, которые были у иностранной авиационной техники, мы будем защищать наш рынок", — заявил вице-премьер.

По его словам, главная задача — "без всякого революционного наскока, без кавалерийской атаки, а именно умно продумав спрос и предложение, синхронизировав это, комплексно к этому отнесясь, выйти на восстановление российского полного влияния на собственный национальный рынок".

Он подчеркнул, что говорить о захвате иностранных авиарынков без освобождения собственного — "просто чистой воды демагогия".

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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Рогозин также отметил, что заниматься этой работой будет Авиационная коллегия при правительстве РФ. "Эти задачи будут решаться в рамках Авиационной коллегии, где вопросы спроса и предложения будут соединены в одно целое, и надеюсь, что эта коллегия будет очень активно работать — так же, как у нас работает Морская коллегия", — сказал он.

"Я рад тому, что мы начали воедино сводить в своей голове эти все планы и организационные формы обсуждения и принятия решений по этим темам. Они адекватны времени", — добавил вице-премьер.

Говоря о важности поддержки российских авиапроизводителей, Рогозин напомнил, что в РФ до сих пор в системе государственного управления вопросы производства техники и ее эксплуатации, внедрения, поддержки на рынке были совершенно не связаны. Он провел параллель с морской техникой, где до создания Морколлегии была схожая ситуация, а сейчас все планы, связанные с закупками судов, кораблей — не только по линии министерства обороны, но и по линии гражданских ведомств и коммерческих структур, включая и ледокольный флот, и арктическую технику — синхронизированы и "вбиты в план до 2030 года".

Самолет в небе. Архивное фото
© Flickr/ Dmitry Terekhov
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"В авиации у нас такого не было, фактически шло последние годы выдавливание российской авиационной техники с рынка авиационных перевозок. Это касалось не только государственной компании "Аэрофлот", это касалось всех авиационных компаний", — подчеркнул он.

"Все предпочитали летать на "Эйрбасах" и "Боингах", говоря очень много о том, что российская авиационная техника не имеет никаких перспектив. Появлялись даже такие голоса, что, мол, давайте вообще откажемся от производства гражданской авиационной техники. Мол, боевую авиацию мы умеем делать, и сирийское небо это показало, а гражданскую авиацию делать не умеем", — рассказал Рогозин.

Вице-премьер поспешил выступить в защиту российской гражданской авиапромышленности, отметив, что все эти обвинения по сути ложны. "Во-первых, это неправда: мы умеем делать хорошую качественную авиационную технику и всегда наша страна отличалась именно этим. Во-вторых, просто недопустимо с государственной точки зрения: страна большая, огромное количество часовых поясов, ее связать необходимо в том числе и авиационной доступностью для пассажиров", — сказал он.

Самолет Ту-154. Архивное фото
© Фото: Alexander Usanov
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Вице-премьер напомнил, что в последние годы были сделаны определенные шаги, чтобы решить этот вопрос. В частности, сегодня на магистральных линиях летает самолет "Сухой Суперджет-100". "Сейчас мы стоим на пороге уже довольно важных событий. В первые месяцы 2017 года мы планируем поставить на крыло среднемагистральный самолет МС-21, который сейчас проходит самые разные испытания. И мы этот самолет поднимем после того, как успешно презентовали его в уже уходящем году", — рассказал он.

По словам Рогозина, Россия выходит и на создание ближнемагистрального пассажирского самолета на 64 пассажира и готова дать новую жизнь самолету Ил-96, который в модификации Ил-96-400 будет работать на дальнемагистральных рейсах вплоть до появления нового дальнемагистрального авиалайнера, который, возможно, будет создан в партнерстве с Китаем.

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