Росстат предварительно оценил годовую инфляцию в 5,4%

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Инфляция в РФ за 2016 год, по предварительным данным Росстата, составит 5,4%, в декабре — 0,4%, сообщило в пятницу статистическое ведомство.

Предварительная оценка основана на еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 276 городах России.

Для сравнения: в декабре 2015 года инфляция в России составила 0,8%, а за весь прошлый год — 12,9%.

По предварительным данным, цены на продовольственные товары в декабре текущего года в месячном выражении выросли на 0,6%, а в годовом – на 4,6%. Цены на непродовольственные товары выросли в декабре по сравнению с ноябрем на 0,3%, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 6,5%. Стоимость услуг в РФ в декабре в месячном выражении увеличилась также на 0,3%, а в годовом – на 4,9%.

Официальный прогноз по инфляции в РФ на текущий год, который заложен в закон о бюджете, составляет 5,8%. При этом ранее Минэкономразвития понизило прогноз до 5,6%, а глава Минфина Антон Силуанов говорил, что темпы роста цен по итогам года могут быть еще ниже — около 5,5%.

Окончательные данные по инфляции за декабрь и за весь 2016 год, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (506 видов), Росстат представит 10 января 2017 года.