Глава МИД Австрии пообещал способствовать ослаблению санкций против России

БЕРЛИН, 30 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Австрия намерена использовать свое председательство в ОБСЕ для того, чтобы способствовать ослаблению санкций против России, заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц еженедельнику Spiegel.

"Нам нужно снова построить доверие в Европе или уйти в вопросе санкций от системы наказания к системе стимулирования", — заявил он, добавив, что "мы должны ослабить санкции, шаг за шагом".

Вена примет на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2017 году.