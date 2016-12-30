"Газпром" продлил на три года контракты с Молдавией

КИШИНЕВ, 30 дек – РИА Новости. "Газпром" продлил на три года контракты на поставки газа в Молдавию и его транзит через территорию республики, сообщили в пресс-службе АО "Молдовагаз".

В предыдущий раз контракты между российским газовым холдингом и "Молдовагазом" продлялись в декабре 2015 года на год — до 31 декабря 2016 года. "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдавию.

"Сроки действующих контрактов между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" продлены по соглашению сторон до 31 декабря 2019 года. Для этого стороны подписали дополнения к контракту об условиях поставки природного газа в Молдавию в 2007-2016 годах и к контракту об условиях транзита природного газа по территории Молдавии", — отметили в пресс-службе.

В "Молдовагазе" уточнили, что "по-прежнему будет применяться европейская формула расчета закупочной цены природного газа для потребителей Молдавии, которая основывается на среднеарифметическом значении цены реализации газа "Газпромом" в страны дальнего зарубежья и котировках цен на нефтепродукты". "Остальные контрактные условия поставки и транзита природного газа также останутся без изменений", — указали в компании.

О согласии "Газпрома" на трехлетнее продление контрактов премьер Молдавии Павел Филип объявил 21 декабря после встречи с зампредом правления российской компании Валерием Голубевым. Глава правительства тогда отметил, что продление контрактов на прежних условиях позволит стране закупить топливо по более низкой цене, чем в 2016 году.

Заместитель министра экономики республики Валериу Трибой ранее в декабре отмечал, что средняя цена российского газа для Молдавии за 2016 год составила 190 долларов, а его стоимость в первом квартале 2017 года будет известна позже.