"Газпром" продлил на три года контракты с Молдавией

КИШИНЕВ, 30 дек – РИА Новости. "Газпром" продлил на три года контракты на поставки газа в Молдавию и его транзит через территорию республики, сообщили в пресс-службе АО "Молдовагаз".
В предыдущий раз контракты между российским газовым холдингом и "Молдовагазом" продлялись в декабре 2015 года на год — до 31 декабря 2016 года. "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдавию.
В "Молдовагазе" уточнили, что "по-прежнему будет применяться европейская формула расчета закупочной цены природного газа для потребителей Молдавии, которая основывается на среднеарифметическом значении цены реализации газа "Газпромом" в страны дальнего зарубежья и котировках цен на нефтепродукты". "Остальные контрактные условия поставки и транзита природного газа также останутся без изменений", — указали в компании.
Заместитель министра экономики республики Валериу Трибой ранее в декабре отмечал, что средняя цена российского газа для Молдавии за 2016 год составила 190 долларов, а его стоимость в первом квартале 2017 года будет известна позже.