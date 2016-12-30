В Крыму работают до 30 иностранных компаний

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. В Крым зашли и работают до 30 иностранных компаний, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Иностранцы начали работать, но я их озвучивать не стану. Процессы есть, до 30 компаний иностранных работают на полуострове, но не хочу подставлять людей, санкционный режим, к сожалению, пока не снят, и утяжелять жизнь инвесторам не буду", — сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.

Он прогнозирует увеличение числа иностранных делегаций, которые примут участие в третьем Ялтинском международном экономическом форуме. Проведение форума запланировано на апрель.

"Процесс положительный, динамика нормальная", — подчеркнул глава республики.

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