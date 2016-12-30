Локомотивный парк "Крымской железной дороги" полностью отремонтировали

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Все 31 локомотив "Крымской железной дороги" (КЖД) в 2016 году прошел ремонт и обслуживание на российских заводах, сказал в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Алексей Гладилин.

"Сегодня реализуется программа оздоровления локомотивного парка: только в этом году на заводах России нами отремонтирован 31 локомотив. Кроме того, в этом году прошел плановый ремонт 70 километров железнодорожных путей на полуострове", — сказал Гладилин.

Глава предприятия отметил, что в перспективе – к 2020 году, когда будет запущено масштабное движение пассажирских поездов по мосту через Керченский пролив, должно произойти полное обновление вагонов и локомотивов для этого типа пассажирских перевозок.

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