Железные дороги Крыма обновляют инфраструктуру к запуску движения по мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Крымская железная дорога модернизирует железнодорожную инфраструктуру полуострова в рамках подготовки к запуску движения по мосту через Керченский пролив, сказал в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Алексей Гладилин.
"Главная задача – привести в порядок участок от Керчи до Джанкоя, полностью провести здесь ремонтные работы. Уже в 2017 году будет капитально отремонтировано 50 километров дороги Керченской дистанции пути с полной заменой 27 стрелочных переводов", — сказал Гладилин.
Все 200 километров этого участка — от Керчи до Джанкоя — будут полностью капитально отремонтированы, отметил гендиректор железной дороги. Для увеличения пропускной способности до требуемых 40 пар поездов в сутки на этом участке будут оборудованы разъезды: они появятся на станциях Владиславовка и Петрово.
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