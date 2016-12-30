Источник сообщил об отключении Булгар банка от платежной системы ЦБ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ отключил Булгар банк от своей системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП), сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от этой системы является временным, вызванным техническими причинами, например, хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием.

Головной офис Булгар банка хоть и переехал в Ярославскую область, но два филиала и пять дополнительных офисов у него расположены в Татарстане, охваченном банковским кризисом. Клиенты кредитной организации в соцсетях жалуются, что Булгар банк приостановил основные операции, в том числе выдачу вкладов.

ЦБ с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Временная администрация с 23 декабря также введена в региональный Интехбанк.

Проблемы Татфондбанка отразились на всем банковском секторе Татарстана. С Татфондбанком связаны банки "Советский", Тимер Банк, Татагропромбанк и Радиотехбанк.

Булгар банк, по данным РИА Рейтинг, занимал на 1 октября 449-е место в банковской системе РФ с активами в размере более 2 миллиардов рублей.

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