Источник сообщил об отключении Булгар банка от платежной системы ЦБ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ отключил Булгар банк от своей системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП), сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Головной офис Булгар банка хоть и переехал в Ярославскую область, но два филиала и пять дополнительных офисов у него расположены в Татарстане, охваченном банковским кризисом. Клиенты кредитной организации в соцсетях жалуются, что Булгар банк приостановил основные операции, в том числе выдачу вкладов.
ЦБ с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Временная администрация с 23 декабря также введена в региональный Интехбанк.
Проблемы Татфондбанка отразились на всем банковском секторе Татарстана. С Татфондбанком связаны банки "Советский", Тимер Банк, Татагропромбанк и Радиотехбанк.
Булгар банк, по данным РИА Рейтинг, занимал на 1 октября 449-е место в банковской системе РФ с активами в размере более 2 миллиардов рублей.
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