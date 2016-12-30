"Газпром" предоставит South Stream Transport заем на "Турецкий поток"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Совет директоров "Газпрома" одобрил предоставление компании South Stream Transport B.V. заем в размере 310 миллионов евро на расходы по проекту газопровода "Турецкий поток", сообщается в материалах "Газпрома".

"ПАО "Газпром" предоставляет компании South Stream Transport B.V. денежную сумму в размере 310 миллионов евро… а компания South Stream Transport B.V. обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме… и уплатить проценты за пользование заемными средствами в порядке и в сроки, установленные договором", — говорится в сообщении.

South Stream Transport B.V. направит денежные средства на расходы по реализации проекта "Турецкий поток" (платежи по контрактам на поставку трубной продукции и оборудования, хранение, строительно-монтажные работы; по другим контрактам на закупку товаров, выполнение работ и услуг; а также общие административные расходы).