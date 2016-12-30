Цены на нефть растут на данных о снижении запасов в США

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в пятницу демонстрируют положительную динамику, отыгрывая данные о снижении запасов нефтепродуктов в США от министерства энергетики страны, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 08.17 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,44% — до 57,10 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,35% — до 53,96 доллара за баррель.

Минэнерго США в четверг сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 декабря, увеличились на 0,6 миллиона баррелей — до 486,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 2,060 миллиона баррелей — до 483,34 миллиона баррелей.

В то же время, по данным ведомства, запасы бензина в стране сократились на 1,6 миллиона баррелей — до 227,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя — на 1,32 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,9 миллиона баррелей — до 151,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали меньшее снижение индикатора — на 1,78 миллиона баррелей.

На этом фоне трейдеры отмечают, что рынок "черного золота", вероятно, сосредоточится на позитивных данных Минэнерго США по запасам нефтепродуктов, пишет агентство Рейтер. В частности, это должно привести к увеличению числа "бычьих" позиций по нефти марки WTI.

"Отчет управления энергетической информации Минэнерго США был положительным для светлых нефтепродуктов из-за снижения запасов бензина и дистиллятов в сравнении с прогнозами по ним", — приводит агентство Рейтер мнение неназванных аналитиков банка Barclays относительно данных отчета Минэнерго США.

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