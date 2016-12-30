Экс-советник Трампа: новые санкции США противоречат духу дипломатии

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Введённые против Москвы санкции противоречат духу дипломатии, считает экс-советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пэйдж.
"Этот последний случай — серьезный пример неумелого руководства и полного отсутствия дипломатии, он показывает, почему в Америке должна пройти смена власти, которая должна вернуться в руки людей", — сказал Пэйдж РИА Новости в четверг.
США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки", не приведя никаких доказательств.
Санкционные действия американской администрации, которой осталось находиться у власти три недели, выглядят как непредсказуемое проявление агрессии и носят разрушительный характер, добавил Песков.