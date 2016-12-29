"Газпром" создал в РФ все мощности для подачи газа по "Турецкому потоку"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. "Газпром" завершил создание на территории России мощностей для подачи газа по двум веткам "Турецкого потока" общим объемом 31,5 миллиарда кубометров газа, рассказал глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании.

"Надо отметить то, что в этом году мы с вами в полном объеме закончили создание на российской территории мощностей для подачи 31,5 миллиарда кубических метров газа в газопровод "Турецкий поток". Это касается и линейной части, это касается и компрессорных станций", — сказал глава компании, слова которого приводятся в релизе концерна.

Таким образом, по его словам, готовность с российской стороны для поставок газа по "Турецкому потоку" по итогам работы в 2016 году составляет 100%.

"Газпром" уже создавал на юге России инфраструктуру, необходимую для транспортировки газа по дну Черного моря в рамках проекта "Южный поток": прокладывал трубы и строил компрессорные станции. Однако в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС Россия объявила об отказе от "Южного потока", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.

Тем не менее, в октябре 2016 года первый заместитель начальника департамента "Газпрома" по эксплуатации газопроводов Сергей Алимов сообщил, что проложенные в рамках "Южного коридора" трубы для строительства газопровода по дну Чёрного моря сохраняют свою работоспособность и могут быть использованы для реализации газопровода в Турцию.

Россия и Турция 10 октября подписали межправсоглашение по проекту "Турецкий поток". Газопроводная система пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае до приемного терминала на побережье Турции. Планируется, что она будет состоять из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию мощностей обеих ниток планируется до 30 декабря 2019 года, однако реализация второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом.