Кредиторы обратились к Медведеву с просьбой поддержать санацию "Пересвета"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. "Русгидро" вместе с ТПП и "Интер РАО" обратилось к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать санацию банка "Пересвет", сообщил РИА Новости первый замгендиректора "Русгидро" Владимир Маркин.

"Мы подтверждаем факт обращения в адрес председателя правительства РФ Медведева Дмитрия Анатольевича с просьбой поддержать предложение о санации банка…. "Русгидро" надеется, что совместные действия Банка России и акционеров банка "Пересвет" позволят найти решение финансовых проблем банка в сложившейся ситуации", — сказал Маркин.

Он отметил, что компании, входящие в группу "Русгидро" размещали средства на депозиты в банке, но его проблемы не повлияли на финансовую устойчивость компании. "Объем остатков этих средств в банке не повлиял на финансовую устойчивость группы "Русгидро", — добавил Маркин.

Ранее глава ТПП РФ Сергей Катырин также подтвердил РИА Новости обращение к премьер-министру РФ. "Да, действительно, мы вместе с "Интер РАО" и "Русгидро" писали такое письмо", — сказал Катырин.

Банк России с 21 октября назначил в банк "Пересвет" временную администрацию сроком на шесть месяцев. ЦБ РФ также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, что является страховым случаем. ЦБ совместно с кредиторами "Пересвета" рассматривает возможность его финансового оздоровления, сообщал ранее в ноябре зампред ЦБ Василий Поздышев.

По данным Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, "дыра" в балансе банка "Пересвет" составляет 35,1 миллиарда рублей.

Самым крупным акционером банка (доля 36,5%) является религиозная организации "Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)".

Вторым по величине акционером (24,4%) является АО "Экспоцентр", принадлежащий Торгово-промышленной палате РФ. Еще 13,2% акций банка находятся у ООО "Содействие", которое на 100% принадлежит РПЦ. Другая компания с таким же названием, принадлежащая бизнесмену Александру Швецу, контролирует еще 12,4%. Гражданам РФ Виктору Литвякову и Лидии Макеевой принадлежит 5% и 4,5% соответственно. "ООО "Внуково-Инвест" принадлежит 1,7% банка, еще 2,4% акций находятся в руках миноритариев.