Миллер: газопровод "Северный поток" загружен более чем на 100%

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Газопровод "Северный поток", соединяющий Россию и Германию, загружен более чем на 100%, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"По оперативным данным на сегодняшнее утро, "Северный поток" загружен даже больше, чем на 100%. Более 150 миллионов кубометров газа в сутки мы сегодня поставляем через этот газопровод", — цитирует пресс-служба "Газпрома" слова Миллера на предновогоднем селекторном совещании.

В мае финансовый директор компании Nord Stream (оператор проекта "Северный поток") Пол Коркоран говорил, что "Северный поток" загружен на 84%. Неполная загрузка газопровода была связана также с ограничениями европейского регулятора по доступу "Газпрома" к мощностям газопровода Opal. Однако ЕК в конце октября одобрила расширенный доступ "Газпрома" к Opal.

"Тот факт, что потребление среди стран, которые являются нашими ключевыми партерами, растет, еще раз подтверждает, что (планируемый к постройке — ред.) проект "Северный поток—2" чрезвычайно востребован европейским рынком", — цитирует пресс-служба Миллера.

Также он отметил, что уверен во вводе мощностей второго газопровода в полном объеме и в срок. Трубопровод должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компанией, созданной для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2", является Nord Stream 2 AG.