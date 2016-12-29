МОСКВА, 29 дек — РИА Недвижимость. Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки к закону о "дальневосточном гектаре", предусматривающий бесплатное выделении земельных участков гражданам РФ на Дальнем Востоке. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных "пилотных" муниципалитетах. С 1 октября 2016 года дальневосточник может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года "дальневосточный гектар" выдается любому жителю России.

Поправки предусматривают, в частности, возможность для субъектов РФ законодательно определять территории, в границах которых не могут предоставляться в безвозмездное пользование земельные участки в соответствии с законом о "дальневосточном гектаре".

Также в закон внесены изменения, исключающие возможность перехода прав на полученную землю к иностранным гражданам и лицам без гражданства. Если гражданин РФ воспользовался правом на земельный участок, а потом получил иностранное гражданство, предусматривается прекращение договора о безвозмездном пользовании и возврат земли.

Поправки были приняты Госдумой 21 декабря и одобрены Советом Федерации 23 декабря.