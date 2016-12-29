ГСС заменят элементы стабилизатора на самолетах SSJ100

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) до конца января 2017 года заменят элементы стабилизатора на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), в которых ранее был выявлен дефект, сообщили в ГСС.
"Согласно директиве летной годности Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) от 28 декабря 2016 года, на данный момент утвержден план оперативных мер по восстановлению летной годности SSJ100 АО "ГСС", разработанный совместно с эксплуатантами SSJ100. ГСС уже приступили к его реализации, замена крепления поясов стабилизатора будет на самолетах SSJ100 проведена до конца января", — говорится в сообщении.
"Дефект не является критическим, узел имеет многоуровневую систему резервирования и обладает запасом прочности, более чем в два раза превышающим эксплуатационные нагрузки. Дефект может быть устранен в течение нескольких дней", — отмечается в сообщении.
ГСС и эксплуатантам SSJ100 поручено реализовать корректирующие мероприятия, производитель уже разработал план оперативных мер по восстановлению летной годности и приступил к его реализации. По мере замены поврежденных элементов, говорится в сообщении, парк SSJ100 будет использоваться эксплуатантами в штатном режиме. Работы будут проводиться техническими специалистами ГСС. Согласно директиве, данные узлы будут проходить еженедельные осмотры (WY-check) вместо ежедневных, а соответствующий узел будет усовершенствован, что позволит избежать проявления дефекта в будущем.