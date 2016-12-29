ГСС заменят элементы стабилизатора на самолетах SSJ100

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) до конца января 2017 года заменят элементы стабилизатора на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), в которых ранее был выявлен дефект, сообщили в ГСС.

ГСС провели осмотр парка самолетов Sukhoi Superjet 100 совместно с эксплуатантами. Образование дефекта в креплении пояса стабилизатора не связано с наработкой деталей или качеством материала, а требует корректировки технологии установки узла, отмечает производитель.

"Согласно директиве летной годности Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) от 28 декабря 2016 года, на данный момент утвержден план оперативных мер по восстановлению летной годности SSJ100 АО "ГСС", разработанный совместно с эксплуатантами SSJ100. ГСС уже приступили к его реализации, замена крепления поясов стабилизатора будет на самолетах SSJ100 проведена до конца января", — говорится в сообщении.

"Дефект не является критическим, узел имеет многоуровневую систему резервирования и обладает запасом прочности, более чем в два раза превышающим эксплуатационные нагрузки. Дефект может быть устранен в течение нескольких дней", — отмечается в сообщении.

ГСС и эксплуатантам SSJ100 поручено реализовать корректирующие мероприятия, производитель уже разработал план оперативных мер по восстановлению летной годности и приступил к его реализации. По мере замены поврежденных элементов, говорится в сообщении, парк SSJ100 будет использоваться эксплуатантами в штатном режиме. Работы будут проводиться техническими специалистами ГСС. Согласно директиве, данные узлы будут проходить еженедельные осмотры (WY-check) вместо ежедневных, а соответствующий узел будет усовершенствован, что позволит избежать проявления дефекта в будущем.