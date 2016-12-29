ГП и Счетной палате поручено проверить 4 туристско-рекреационных кластера

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Счетной палате проверить туристско-рекреационные кластеры "Амур", "Северная мозаика", "Елец", "Тункинская долина", говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта "Форум действий".

"Генеральной прокуратуре РФ и Счетной палате РФ провести проверку туристско-рекреационных кластеров "Амур" (Амурская область), "Северная мозаика" (Республика Саха (Якутия), "Елец" (Липецкая область), "Тункинская долина" (Республика Бурятия) в части, касающейся эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств внебюджетных источников при создании и функционировании указанных туристско-рекреационных кластеров", — говорится в документе.

Срок выполнения поручения — 1 апреля 2017 года, ответственные — генпрокурор Юрий Чайка и глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Как сообщается на сайте Кремля, Генпрокуратуре РФ также поручено провести проверку законности выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию находящихся в государственной или муниципальной собственности объектов социальной сферы, которые не используются по целевому назначению и фактически являются объектами незавершенного строительства. Срок выполнения поручения — 1 июня 2017 года, ответственным назначен Чайка.