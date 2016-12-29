Путин ратифицировал соглашение с Ираном о взаимной защите капиталовложений

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Ираном о поощрении и взаимной защите капиталовложений и протокола к нему.

"Ратифицировать Соглашение между правительством РФ и правительством Исламской республики Иран о поощрении и взаимной защите капиталовложений и Протокола к нему", — говорится в тексте документа, опубликованного в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Межправительственный документ устанавливает для инвесторов специальный режим наибольшего благоприятствования, при котором допуск капиталовложений на территорию государства-участника соглашения производится в соответствии с его законодательством, а вложениям инвесторов государства другой стороны предоставляется режим не менее благоприятный, чем национальным инвесторам или инвесторам третьих стран.

При этом документ предполагает защиту вложений от национализации, экспроприации или других подобных мер, за исключением случаев, когда такие меры принимаются в общественных интересах при соблюдении порядка, установленного законодательством государств договаривающихся сторон.

Кроме того, соглашением конкретизируются механизмы защиты капиталовложений и возмещения ущерба. Предусматриваются меры судебной защиты прав инвесторов, процедуры разрешения инвестиционных споров, включая международный арбитраж. Гарантируется беспрепятственный перевод доходов и других платежей в связи с осуществлением капиталовложений после выполнения инвесторами всех налоговых обязательств.