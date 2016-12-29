Путин ратифицировал соглашение с Ираном о взаимной защите капиталовложений

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Ираном о поощрении и взаимной защите капиталовложений и протокола к нему.
Межправительственный документ устанавливает для инвесторов специальный режим наибольшего благоприятствования, при котором допуск капиталовложений на территорию государства-участника соглашения производится в соответствии с его законодательством, а вложениям инвесторов государства другой стороны предоставляется режим не менее благоприятный, чем национальным инвесторам или инвесторам третьих стран.
Кроме того, соглашением конкретизируются механизмы защиты капиталовложений и возмещения ущерба. Предусматриваются меры судебной защиты прав инвесторов, процедуры разрешения инвестиционных споров, включая международный арбитраж. Гарантируется беспрепятственный перевод доходов и других платежей в связи с осуществлением капиталовложений после выполнения инвесторами всех налоговых обязательств.