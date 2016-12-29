Дизайн-студия АвтоВАЗа в Москве провела конкурс Sketch Fighter Lada среди молодых дизайнеров совместно с сайтом cardesign.ru. Автопроизводитель предложил представить изменения внешнего вида автомобилей Lada в будущем. Выберите те варианты, которые достойны превращения в серийные автомобили российской марки.
Все равно ты будешь Ладушкой: дизайнеры придумывают новый облик машин Lada
- Уберите значок "лады", продажи пойдут лучше. Многие, не хотят покупать эту машину потому, что не хотят позориться.17:2729.12.20160
- Да,дизайнеры похоже не наигрались еще в игрушки.Или доигрались.17:2729.12.20160
- сменили бы для начала эту уродскую блямбу-логотип. Вот честно, не понимаю с чем связана политика автоваза..... старперы у руля из ссср еще? От одного значка уже передергивает.17:2829.12.2016-1
- И это всё на что способна молодежь???
Киса! Скажи мне как художник художнику, ты рисовать умеешь???!17:2829.12.20162
- Поставьте наконец то пневму на ведро, а то Бпан(безпневмыавтонет) весь исколхозили и отбирают ваши бабки, или введите налог на автоубожество, а концепции в массы17:3829.12.20160
- Концепт Xray вызывал восхищение когда его показали... а потом появился серийный Хрей на шасси Сандеро. А эти рисунки даже никаких эмоций не вызывают. Печально, но будущее ВАЗ - сборка устаревших моделей Рено-Ниссан для продажи на российском рынке.17:3929.12.20160
- Жуть, а не проекты. Футуристические штампы.
Такие проекты рисуют в модных журналах, но они имеют очень мало отношения к реальной жизни. Хотелось бы увидеть дизайны авто более приближенные к жизни.17:4729.12.20161
- А автомобиль эти художники рисовать умеют?17:5029.12.20163
- Я такого не хочу даже ставить в книжку.17:5829.12.20161
- Рисуют..рисуют.. Рисуют..рисуют.. Снова рисуют.., а в итоге получат опять ведро.. и опять с болтами...18:3629.12.20160
- А есть модели для первых лиц государства? Или через четверть века, когда все простые россияне будут рассекать на передовых отечественных супермобилях, наш президент всё так же будет довольствоваться забугорными колымагами?18:3929.12.20160
- если б они в следующем году встали на конвейер тогда да а так ни о чем!19:1129.12.20160
- Если дерьмо завернуть в красивый фантик то оно конфетой не станет.
Не хотят они делать хорошие автомобили хотят бабло бюджетное пилить.19:3229.12.20160
- Да вы чё, рехнулись там совсем что ли? На этих картинках не видно ни одного самореза. Как же их на автовазе кувалдами собирать то будут? Ни у нас, ни где бы то ещё такие несуразные машины делать не станут. Этих "дизайнеров" на оформление лунапарков отправить надо. Там с них больше пользы.19:3829.12.20160
- Алексей Ч в ответ пользователю samenfaden(показатьскрыть)samenfaden, да логотип то ни при чем. Он же не виноват, что хлам и уродство собой символизирует. А чисто эстетически, есть значки и намного похуже вазовского, а вот машины норм19:4729.12.20160
- Когда будут делать корпуса и проводку на 3d принтере из композита ?
Тогда все эти обводы не влияли бы на стоимость...19:4929.12.20160
- Скажите, здесь есть кнопочка "Развидеть ЭТО" ? Все эти дизайн-проекты - как сферический конь в вакууме. Чтобы ЭТО могло выехать на наши "дороги" нужно вначале научиться строить эти самые дороги.20:0029.12.20160
- На всех языках мира оно звучит по разному, но пахнет везде одинаково!!))22:1529.12.20161
- Зачем делать внедорожник с лежачим водителем?22:5429.12.20161
- И ниодного реального проекта, жаль что наши молодые дизайнеры бездари! Лучше прове22:5829.12.20161
- в ответ пользователю (показатьскрыть)