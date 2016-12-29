Все равно ты будешь Ладушкой: дизайнеры придумывают новый облик машин Lada

Дизайн-студия АвтоВАЗа в Москве провела конкурс Sketch Fighter Lada среди молодых дизайнеров совместно с сайтом cardesign.ru. Автопроизводитель предложил представить изменения внешнего вида автомобилей Lada в будущем. Выберите те варианты, которые достойны превращения в серийные автомобили российской марки.