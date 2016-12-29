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Экономика

Bloomberg: Китай победит США в потенциальной торговой войне

13:5029.12.2016
(обновлено: 13:53 29.12.2016)
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Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo/ Charles Dharapak

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В следующем году между США и Китаем может начаться торговая война, в которой победит Пекин, пишет Bloomberg со ссылкой на профессора Городского университета Гонконга Джеймса Вана.

Избраннный президент США Дональд Трамп в Пенсильвании. 16 декабря 2016 года
© AFP 2016/ Don Emmert
Главные угрозы для США: Россия исчезла, Китай появился

"Расстановка сил в мире сейчас гораздо более неопределенная, чем в начале ХХ века, и такие игроки, как Китай и Индия, смогли создать новые политические центры притяжения. В то время как экономический и политический паралич поражает развитый мир, наиболее вероятный исход – торговая война", — пишет Ван в своем ежемесячном комментарии для хедж-фонда Pine River China Fund.

В случае торговой войны китайские власти окажутся в лучшем положении, чем американские, поскольку смогут свободнее распоряжаться государственными ресурсами, чтобы помочь своим экспортерам. При этом частные китайские компании будут более уязвимы, чем государственные предприятия, поскольку последние имеют большее политические влияние в Пекине, считает эксперт.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости. Кейтлин Оукс
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Эксперты: победа Трампа принесла глобальным рынкам лишь неопределенность

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп пригрозил объявить Китай валютным манипулятором и поднять торговые тарифы на продукцию из Китая до 45 процентов от стоимости товаров. По оценкам Goldman Sachs Group Inc., если США действительно введут санкционные тарифы, в следующем году ВВП Китая упадет на три процента. Это спровоцирует резкое снижение экономических показателей КНР и нанесет ущерб мировой экономике, отмечает агентство.

Под ударом окажутся товары, которые китайские экспортеры производят для супермаркетов типа Walmart, в том числе одежда и обувь, мебель, текстиль. Что касается телекоммуникационного оборудования, то здесь последствия введения новых тарифов менее очевидны. Львиную долю прибыли от производства, в частности iPhone, получает американская Apple, а не ее поставщики из Китая, указывает Ван.

В ответ КНР может отменить заказы на самолеты Boeing, а также ограничить импорт автомобилей и сельскохозяйственных продуктов из США. В Соединенных Штатах возможная торговая война может спровоцировать инфляцию и снизить внутреннее потребление, считает эксперт.

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Экономика
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14 пользователей оставили 18 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Cicicipi
    У нас такая уже идёт, санкции называются. Ничего умнее, чтобы защитить свои рынки, остановить инвестиции и затормозить наше развитие, Запад не придумал.
    13:57
    29.12.2016
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  • 777
    Он забыл о мощнейшем факторе, ЕВРАЗИЯ, ЭТО НЕ АМЕРИКА. Евразия, это дом богатый ресурсами, а у штатов даже природной нефти нет. И вообще, Евразия наш дом, пора гнать в шею гостей гадящих в нашем доме. Если не словами, то кулаками.
    14:07
    29.12.2016
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  • Вячеслав Игнатьев
    Было бы уместно отметить, что от изменений экономического противостояния Китая и Соединённых Штатов пострадает не весь мир, а союзники этих стран и "прослойка" спекулянтов в разных странах.
    Мировое сообщество - гибкая система и найдёт способ наиболее рационального перераспределения ресурсов.
    14:16
    29.12.2016
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  • nyevskyy
    )))а в реальной побеждает Америка. Это факт!
    15:13
    29.12.2016
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  • Arseny
    хорошо
    15:56
    29.12.2016
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  • АНДРЕЙ КОННИН
    Китай, конечно, победит. Восемь последних лет прожил в Китае, там такое гигантское строительство и такие достижения, что трудно себе представить.
    16:06
    29.12.2016
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  • mr.patriot383
    желающих победить США хоть отбавляй ... вперёд, ребята!
    16:19
    29.12.2016
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  • glasseye в ответ пользователю nyevskyy(показатьскрыть)
    nyevskyy, Реальность вся еще впереди. сшп еще никого , нигде и ни в чем не победила. Это факт. Она на плаву благодаря своему ничем не обеспеченному зеленому фантику. И этот фантик скоро превратится в прах. На их территории практически ничего не изготавливается, все производство в Китае. И это тоже факт.
    16:41
    29.12.2016
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  • kochergina54
    любят штаты в компьютере смоделировать как игру, на чужой территории чужими руками кашу заварить и издалека посмотреть на результаты, да еще и бонусы какие либо получить при этом. А тут вдруг лицом к лицу с мощнейшей страной Китаем и война, хоть и торговая! Думаю Трамп так резко отношения не разорвет
    17:49
    29.12.2016
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  • Отброс Русишвайкин в ответ пользователю Cicicipi(показатьскрыть)
    Cicicipi, Не нужно швыряться такими громкими словами как «развитие». Что такого у тебя развилось за 16 лет? Больше дырок в земле и труб на поверхности, а все остальное деградирует. Если бы запад не подкидывал хоть какие то технологии и технику, ты уже бы бегал в шкуре, как твои предки 700 лет назад.
    18:20
    29.12.2016
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  • 777 в ответ пользователю nyevskyy(показатьскрыть)
    nyevskyy, назови хотя бы одну победу США. Они развязали за последние годы 9 войн, в 2 проиграли, 7 ничья. Когда чмо приходит в мой дом, открывает мой холодильник и насилует мою жену я его . Такова жизнь ничего личного. В октябре российский флот пришел в Средиземное море, в декабре пришел флот сша для вторжения в Сирию, поджали хвост и свалили домой. Так побеждает америка, бомбит беззащитных, но все мы знаем, что Россия может отправить не только в нокаут, но стереть их с лица земли. Ты у нас кажется блогер, сними кастрюлю и оцени ситуацию без купюр. Береговые системы, подлодки, авиация, яо. Расклад то клевый, явно не в пользу тех, кому через Атлантику придется перебрасывать всю армию, которую можно уничтожить одним микро ядреным зарядом. Расклад нравится? Учись студент.
    18:25
    29.12.2016
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  • Отброс Русишвайкин в ответ пользователю 777(показатьскрыть)
    777, Откуда вас таких грамотеев присылают! В США есть традиционная добыча нефти и газа и сланцевая. Вопрос только в том, что они потребляют в 3 раза больше чем производят, потому что экономика гудит-пыхтит, и жизнь процветает, а не гниет как в РФ. И вообще, в современно мире, не ресурсы определяют уровень и качество жизни, а мозги, а твои «ресурсы» это позапрошлый век, скрепы.
    18:27
    29.12.2016
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  • Отброс Русишвайкин в ответ пользователю nyevskyy(показатьскрыть)
    nyevskyy, люди кроме телевизора ничего не видят.
    Китай ускоренными темпами тратит валютные резервы на фоне оттока капитала и необходимости удерживать от падения юань. За ноябрь объем китайских золотовалютных резервов (ЗВР) сократился на 69,1 млрд долларов - до нового 6-летнего минимума в 3,051 трлн долларов, сообщает Financial Times cо ссылкой на данные Народного банка КНР.

    Этому предшествовала потеря 45,7 млрд долларов в октябре, 19 млрд долларов в сентября, 15,9 млрд долларов в августе и 4,1 млрд - в июле.
    За 2015 год китайские резервы "похудели" на рекордные в истории 513 млрд долларов, а с начала 2016 года - еще почти на 200 млрд. Новые убытки принесли вложения в золото, которое подешевело на 7,8% за месяц, а также рост курса доллара к большинству резервных валют. На переоценке Народный банк КНР потерял около 35 млрд долларов, следует из расчетов FT.
    18:28
    29.12.2016
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  • Отброс Русишвайкин в ответ пользователю nyevskyy(показатьскрыть)
    nyevskyy, Таким образом, если темпы сжигания ЗВП сохранятся на ноябрьском уровне, уже через 4 месяца их объем упадет ниже критической черты. Если же уровень МВФ будет пробит, это спровоцирует панику среди инвесторов и усилит давление на юань.
    Напомним, что неутешительные прогнозы эксперты высказывают в отношении перспектив экономики России, чьи резервы могут быть исчерпаны уже в 2018 году.
    Укажем в этой связи, что замедление темпов китайской экономики, которая является одним из главных потребителей нефти в мире, безусловно скажется на ценах на «черное золото».
    18:29
    29.12.2016
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  • zotovs.mihails в ответ пользователю АНДРЕЙ КОННИН(показатьскрыть)
    АНДРЕЙ КОННИН, я тоже уже 10 лет в Китае и хотелось чтобы вы были правы. Однако рядом с 21-м веком, здесь сплошь и рядом 19-й век. Цены возрасли раза в три и ЗП тоже, но при этом юань в 1,5 раза укрепился. Мусорщик, собирающий бутылки, зарабатывает 700 баксов в месяц. Рабочая сила стала очень дорогой, учитывая, что производительность на 1 китайского работника крайне низкая. Margin очень небольшой и все бабки только за счет сумашедшего оборота, в основном с пиндосами. При малейшем перекосе в загородительных налогах на импорт многие компании разорятся
    19:38
    29.12.2016
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  • yoginrinat
    Все такие аналитики.... лярд туда, лярд сюда, с дивана виднее... Надо не чужие бабки считать, а свои поднимать. а для этого сначала свою 5-ю точку поднять надо от компа. Стратеги диванные.
    21:06
    29.12.2016
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  • Andrey Rudoy
    бред какой-то - а чем они заменят всю эту массу китайского товара? своё-то всё туда же и вывезли. к тому же у Китая есть фактическая монополия на редкоземельные металлы, без которых никакие современные монополии не возможны, и если отколят такой финт о котором тут речь, то со стороны Китая будет эмбарго на продажу этих элементов. ну и заодно приостановить погрузку контейнеров в Шанхае - чтобы думалось быстрее.
    23:17
    29.12.2016
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  • Анна Анна в ответ пользователю Отброс Русишвайкин(показатьскрыть)
    Отброс Русишвайкин,
    "За ноябрь объем китайских золотовалютных резервов (ЗВР) сократился на 69,1 млрд долларов - до нового 6-летнего минимума в 3,051 трлн долларов"
    Всем бы такой "минимум". (:
    Не говоря уже о том, что Китай всегда может распродать долговые бумаги США, а это миллиарды - Китаю и крах экономики США, которая держится только на потреблении, а всё производство выведено в развивающиеся страны.
    00:52
    30.12.2016
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