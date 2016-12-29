Bloomberg: Китай победит США в потенциальной торговой войне

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В следующем году между США и Китаем может начаться торговая война, в которой победит Пекин, пишет Bloomberg со ссылкой на профессора Городского университета Гонконга Джеймса Вана.

"Расстановка сил в мире сейчас гораздо более неопределенная, чем в начале ХХ века, и такие игроки, как Китай и Индия, смогли создать новые политические центры притяжения. В то время как экономический и политический паралич поражает развитый мир, наиболее вероятный исход – торговая война", — пишет Ван в своем ежемесячном комментарии для хедж-фонда Pine River China Fund.

В случае торговой войны китайские власти окажутся в лучшем положении, чем американские, поскольку смогут свободнее распоряжаться государственными ресурсами, чтобы помочь своим экспортерам. При этом частные китайские компании будут более уязвимы, чем государственные предприятия, поскольку последние имеют большее политические влияние в Пекине, считает эксперт.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп пригрозил объявить Китай валютным манипулятором и поднять торговые тарифы на продукцию из Китая до 45 процентов от стоимости товаров. По оценкам Goldman Sachs Group Inc., если США действительно введут санкционные тарифы, в следующем году ВВП Китая упадет на три процента. Это спровоцирует резкое снижение экономических показателей КНР и нанесет ущерб мировой экономике, отмечает агентство.

Под ударом окажутся товары, которые китайские экспортеры производят для супермаркетов типа Walmart, в том числе одежда и обувь, мебель, текстиль. Что касается телекоммуникационного оборудования, то здесь последствия введения новых тарифов менее очевидны. Львиную долю прибыли от производства, в частности iPhone, получает американская Apple, а не ее поставщики из Китая, указывает Ван.

В ответ КНР может отменить заказы на самолеты Boeing, а также ограничить импорт автомобилей и сельскохозяйственных продуктов из США. В Соединенных Штатах возможная торговая война может спровоцировать инфляцию и снизить внутреннее потребление, считает эксперт.