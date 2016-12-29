Крымские власти рассказали, сколько электроэнергии надо полуострову

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Крыму с учетом динамики развития на ближайшие годы понадобится генерировать 2,6 гигаватта электроэнергии, сообщила министр топлива и энергетики республики Светлана Бородулина.
"Данные министерства экономического развития, министерства промышленности республики Крым, данные по планам развития территорий показали нам, что этого объема мощности Крыму будет недостаточно. В связи с этим мы понимали, что перспектива развития, как собственной генерации, так и сетевого хозяйства, будет упираться в принципиально другую цифру. Она увеличена до 2,6 гигаватта", — сказала Бородулина на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По ее словам, расчет по цифре 2,6 гигаватта рассчитан, обоснован и признан.
Сегодня Крым на пике энергонагрузок потребляет 1,2-1,3 гигагаватта.
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