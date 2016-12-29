Крымские власти рассказали, сколько электроэнергии надо полуострову

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Крыму с учетом динамики развития на ближайшие годы понадобится генерировать 2,6 гигаватта электроэнергии, сообщила министр топлива и энергетики республики Светлана Бородулина.

Она подчеркнула, что разработанная ранее схема и перспектива развития энергетического комплекса республики были подкорректированы. В первой редакции расчет потребляемой мощности до 2020 года должен был составить 1,6 гигаватта электроэнергии.

"Данные министерства экономического развития, министерства промышленности республики Крым, данные по планам развития территорий показали нам, что этого объема мощности Крыму будет недостаточно. В связи с этим мы понимали, что перспектива развития, как собственной генерации, так и сетевого хозяйства, будет упираться в принципиально другую цифру. Она увеличена до 2,6 гигаватта", — сказала Бородулина на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По ее словам, расчет по цифре 2,6 гигаватта рассчитан, обоснован и признан.

Сегодня Крым на пике энергонагрузок потребляет 1,2-1,3 гигагаватта.

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