ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензии у двух московских кредитных учреждений — "НКБ" и "Банка на Красных Воротах".

В регуляторе отметили, что обе организации нарушали законодательство и нормативные акты ЦБ. Решение об отзыве лицензий было принято, чтобы защитить интересы кредиторов и вкладчиков.

Так, "НКБ" неадекватно оценивал принятые на себя риски при "неудовлетворительном качестве активов". Банк также не соблюдал требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Кроме того, кредитная организация не исполняла требования предписания надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций", — добавили в Центробанке.

"Банк на Красных Воротах", в свою очередь, вкладывал средства в "низкокачественные активы". По данным ЦБ, в результате такой финансовой политики организация оказалась на грани банкротства и несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. На момент отзыва лицензии "НКБ" занимал 527-е место в банковской системе страны, в "Банк на Красных воротах" располагался на 275-й строчке рейтинга.

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