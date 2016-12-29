ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензии у двух московских кредитных учреждений — "НКБ" и "Банка на Красных Воротах".
В регуляторе отметили, что обе организации нарушали законодательство и нормативные акты ЦБ. Решение об отзыве лицензий было принято, чтобы защитить интересы кредиторов и вкладчиков.
"Кроме того, кредитная организация не исполняла требования предписания надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций", — добавили в Центробанке.
"Банк на Красных Воротах", в свою очередь, вкладывал средства в "низкокачественные активы". По данным ЦБ, в результате такой финансовой политики организация оказалась на грани банкротства и несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами.
Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. На момент отзыва лицензии "НКБ" занимал 527-е место в банковской системе страны, в "Банк на Красных воротах" располагался на 275-й строчке рейтинга.
О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>