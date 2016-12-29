ЦБ отозвал лицензию у московского Банка на Красных Воротах

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Банк России с 29 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Банка на Красных Воротах, говорится в сообщении регулятора.

"Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением мер, предусмотренных федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков", — говорится в сообщении.

Кроме того, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. В связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

Банк на Красных Воротах, по информации источника РИА Новости, 23 декабря был отключен от системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП).

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 декабря 2016 года занимал 275-е место в банковской системе РФ.

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