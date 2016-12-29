Энергетики намерены обесточить космодром Восточный из-за долга

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек — РИА Новости. Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) планирует с 9 января 2017 года усилить ограничение поставок электроэнергии на объекты "Дальспецстроя", в том числе ограничение могут затронуть объекты строящегося в Амурской области космодрома Восточный, сообщила в четверг пресс-служба "Амурэнергосбыт" (филиал ПАО "ДЭК").

Компания сообщает, что "Дальспецстрой" нарушает условия договора энергоснабжения, не производя своевременные расчеты с ПАО "ДЭК".

"На сегодняшний день сумма неисполненных обязательств по оплате электроэнергии достигла 17 миллионов рублей, в связи с чем гарантирующий поставщик в соответствии с действующим законодательством намерен усилить ранее введенные ограничительные санкции… Не видя со стороны потребителя действенных мер по разрешению проблемной ситуации, ПАО "ДЭК запланировал на 9 января 2017 года усиление ограничительных санкций, которые могут затронуть объекты строительства космодрома",- говорится в сообщении.

Уточняется, что энергетики направили уведомление об ограничении энергоснабжения на Восточном 15 декабря, тогда у "Дальспецстроя" не было оплачено электропотребление за ноябрь 2016 года. "Однако денежные средства на счета ПАО "ДЭК" не поступили, и 26 декабря был введен режим ограничения электроснабжения технологических объектов, находящихся в ведомстве строительного предприятия",- уточняет пресс-служба.

В энергокомпании надеются, "что руководство "Дальспецстроя" и Роскосмоса найдет возможность осуществления расчетов в оставшиеся дни декабря, и неблагоприятных последствий удастся избежать".

Комментариями представителей "Дальспецстроя" и Роскосмоса РИА Новости пока не располагает.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля.