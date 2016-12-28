СМИ: "Росатому" интересна доля во французской Areva

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Госкорпорация "Росатом" заинтересована в приобретении доли во французской Areva, однако все будет зависеть от властей Франции, пишет агентство Рейтер со ссылкой на вице-президента "Росатом Западная Европа" Андрея Рождествина.

В рамках реструктуризации Areva, на 87% принадлежащая государству, будет разделена: подразделение Areva NP, которое занимается разработкой оборудования для АЭС, будет продано государственной электроэнергетической компании EDF, а подразделение по добыче урана и производству ядерного топлива будет выделено в отдельную компанию и предположительно будет называться Areva NewCo.

По данным агентства, Areva, EDF и правительство Франции намерены продать миноритарные пакеты акций в обоих подразделениях Areva иностранным инвесторам. Как заявил Рождествин журналистам, "Росатом" готов рассмотреть приобретение доли в Areva NP и Areva NewCo.

"Мы этого не исключаем. Если это поможет Areva, я думаю, это можно рассмотреть… Мы это обсуждали, но, похоже, государство не слишком этого хочет", — сообщил Рождествин.

По его словам, переговоры ведутся с потенциальными долевыми партнерами из Японии и Китая, но не из РФ. Рождествин также отметил, что у "Росатома" есть несколько проектов сотрудничества с Areva, и корпорации интересно все, что влияет на ее партнера.